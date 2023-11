Jarlan Barrera, atracción y golazo en cancha de fútbol '9' en las afueras de Medellín

Jarlan Barrera no ha sumando minutos en la actual temporada con Nacional. De él, poco se sabe. Sin embargo, el futbolista demuestra el porqué para muchos todavía es uno de los más destacados del balompié colombiano. Sus condiciones nunca se han puesto en discusión.

Y es que por esa inactividad en primera división, el mediocampista ha buscado espacios para seguir pegándole al balón y ejercitándose con el fin de no perder mucho el ritmo.

Según se filtró un video en las redes sociales, Barrera recibió el balón desde la banda y no dudó en sacar un excelente remate hacia la esquina del arco, para marcar un buen gol durante el juego. Dejando en evidencia que su talento sigue intacto, luego que por razones aún desconocidas no fuera tomado en cuenta en Nacional.

¿Qué ha pasado con Jarlan Barrera?

Desde la final con Millonarios, a mediados de año, en la que el club paisa perdió la final en el estadio El Campín, Jarlan Barrera no pasa los mejores momentos en su carrera deportiva, pues luego de errar uno de los penaltis cruciales para darle el trofeo a los 'verdolagas, muchos de los hinchas del club exigieron la salida del jugador de la institución y aunque no ha sido así, en esta temporada no tuvo minutos.

Jarlan Barrera sigue jugando a nivel recreativo mientras define su futuro.



El futbolista samario tiene contrato con Atlético Nacional, pero este semestre fue apartado del equipo profesional.



📹 IG: @arqueros_dgatos_fchttps://t.co/Tq34qnio0U pic.twitter.com/a4csxY3kGz — Nuestros Deportes (@nuestrosdporte2) November 14, 2023

Y es que cuando se dio a conocer el nombre de los jugadores que estarían con Atlético Nacional para el 2023-2, el nombre del deportista samario no estuvo presente. Hecho que generó curiosidad entre varios, pues aún cuenta con contrato con el club 'verdolaga'.

¿Cómo fueron los números con Nacional?

Con el Nacional, Jarlan Barrera acumula 167 presentaciones en cancha, 36 goles y 19 asistencias. Asimismo, con Nacional tiene tres títulos: una Copa Colombia, una liga del fútbol colombiano y una supercopa Colombia.

