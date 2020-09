"Jarlan Barrera es determinante en el último tercio, al nivel de Juan Fernando Quintero"

Nuevamente el entrenador colombiano Juan Carlos Osorio, de Nacional, dejó unas reflexiones bastante particulares antes del partido entre su equipo y Deportes Tolima, de este viernes y que significa el retorno del fútbol colombiano en medio de la pandemia del coronavirus.

Ahora Osorio hizo una reflexión sobre el nivel y el estilo de juego de Jarlan Barrera con dos jugadores de la Selección Colombia y con reconocimiento internacional relevante.

"Jarlan es un jugador extraordinario, su habilidad, su capacidad para ver el próximo pase, y no solo el próximo pase, sino dos pases más adelante la tiene él; pero hay que convencerlo que se tiene que preparar mejor atléticamente. Es un jugador que en el último tercio es determinante, y está al nivel de Juan Fernando Quintero, y puede llegar al nivel de James Rodríguez", expresó en rueda de prensa el timonel de los verdes.

Pero Osorio no se quedó ahí, ya que además agregó que "pero Jarlan debe convencerse de eso es otra cosa y me reitero, es algo cultural; no tiene nada que ver con el fútbol".

"Lo primero que tiene que hacer Jarlan es prepararse bien para que le compita a Estefano Arango y a Andrés Andrade en Nacional", finalizó Juan Carlos Osorio, quien dejó comentarios que darán de hablar en el ambiente del balompié en nuestro país.