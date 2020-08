Jarlan Barrera: "Lo único que pedimos los jugadores es una respuesta a dar una fecha para comenzar"

El afán para que vuelva pronto el fútbol colombiano no corre únicamente por cuenta de los aficionados y de algunos de los directivos de los equipos, sino que también por los propios jugadores. El turno ahora fue para Jarlan Barrera, quien en rueda de prensa, manifestó su inconformismo con que aún no se haya estipulado una fecha concreta para que el balón ruede de nuevo en los estadios del país.

"Lo que esperamos los jugadores es una respuesta, que puedan dar una fecha, es lo único que pedimos. Para uno poder cambiar el chip en la cabeza y poder entusiasmarse, tener claro lo que se viene", dijo este jueves en rueda de prensa el volante de Atlético Nacional.

La incertidumbre también pasa por el rendimiento y la forma física en la que se encuentren los futbolistas a la hora de competir, más aún cuando algunos clubes colombianos están a puertas de reiniciar su actividad deportiva en la Copa Libertadores. Aunque Nacional no haga parte de estos equipos, Jarlan afirmó que todo se conocerá cuando se vuelva a las canchas.

"Yo creo que ahora es complicado sacar una conclusión de cómo está uno. Con el día a día vamos mejorando, depende también de uno mismo siempre, de cómo se trabaje. Y bueno, esperando que podamos estar de la mejor manera cuando vuelva el fútbol para cumplirle a Nacional, a la hinchada y a todos los directivos", agregó el creativo.

Durante el parón por la pandemia, mucho se habló sobre la continuidad del volante samario en el 'verdolaga', pues es uno de los mejores futbolistas de la liga local, lo que lo convierte e un jugador cotizado en el mercado internacional. Aún así, toda la hinchada del cuadro antioqueño espera ver más de Jarlan con su camiseta, ya que saben que es un futbolista que puede dar más de su talento.

"Siempre he tenido la responsabilidad de mostrar mis cualidades, el club confía en mí, mis compañeros y siempre he tenido el reto de seguir dando todo de mi. Quiero dar mucho más, me faltan muchas cosas por dar en este club. Si me llegara a ir, quiero hacerlo por la puerta grande, ganando cosas y no como uno más del montón", comentó Barrera.

"Yo siempre voy a levantar la mano para representar al equipo y tratar de hacerlo bien. Hay que tratar de estar fuertes mentalmente y afrontar todo lo que está pasando", concluyó el volante con pasado en Junior y Rosario Central, de Argentina.