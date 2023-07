Jarlan Barrera no iría más con Nacional y ya tendría arreglada su salida

El fallo definitivo desde los doce pasos frente a Millonarios por la gran final de la Liga I-2023 en el fútbol colombiano, ha implicado un sinfín de críticas y cuestionamientos a Jarlan Barrera en Atlético Nacional, club con el que podría terminar su vinculación contractual mucho antes de lo acordado, por mutuo acuerdo.

Tras varias temporadas vistiendo los colores del conjunto ‘verdolaga’, el futbolista samario estaría muy cerca de ponerle fin a su etapa en la escuadra paisa, donde sabe lo que es ser campeón y levantar títulos tanto de Liga, como de Copa y Superliga, siendo fundamental con anotaciones y participaciones ofensivas.

Sin embargo, parece ser que el futuro del jugador de 27 años estaría lejos de la ciudad de la ‘eterna primavera’, así como lo afirmó el periodista argentino de ‘TyC Sports’, César Luis Merlo, quien detalló la actual situación entre Jarlan y Atlético Nacional, enfatizando en las conversaciones adelantadas para culminar su vinculación contractual.

“Barrera podría rescindir de manera anticipada su contrato con los ‘verdolagas’, a pesar de que le quedan dos años, ya hubo charlas sobre esta chance entre la directiva y el agente del futbolista de 27 años”, publicó Merlo en su cuenta oficial de Twitter, revelando lo que podría ser una inminente salida del volante colombiano.

🚨Jarlan Barrera podría rescindir de manera anticipada su contrato con Atlético Nacional.

*️⃣A pesar de que le quedan dos años, ya hubo charlas sobre esta chance entre la directiva y el agente del futbolista de 27 años. pic.twitter.com/YZcMhxGl2O — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 4, 2023

Publicidad

De confirmarse su salida, Jarlan quedaría en toda la libertad para negociar con cualquier club que tenga la intención de incorporarlo a su nómina en este mercado de fichajes, de cara a lo que será la siguiente temporada.

Cabe resaltar que meses atrás a Fuad Char, máximo accionista del Junior de Barranquilla, había tocado el tema de un posible regreso de Barrera al conjunto ‘tiburón’, mismo en el que samario se dio a conocer y entró en el radar del fútbol colombiano. De todas maneras, aunque no le cerró la puerta al futbolista, el dirigente ‘rojiblanco’ sí explicó que si la gente no lo quiere, él no lo lleva al equipo, esto, frente a los diferentes roces y disgustos de la afición de ‘curramba’ con el jugador.

¿Cómo le fue a Jarlan Barrera en Nacional?

Publicidad

El futbolista de 27 años ha disputado hasta la fecha un total de 167 encuentros con el conjunto 'verdolaga', marcando 36 goles y 19 asistencias, además de recibir 39 tarjetas amarillas y solo una roja, en materia disciplinaria.

En lo que respecta al 2023, Barrera ha tenido 21 apariciones con Nacional, en los cuales destacan solo una anotación y un pase gol en su cuenta personal.