Jarlan Barrera: "Nuestra actitud de siempre querer ganar a toda costa, nos ha resultado"

Jarlan Barrera es un hombre de amores y odios para la hinchada de Atlético Nacional, eso sí, no se puede poner en duda que ha sido un hombre determinante para el conjunto 'verdolaga' y este sábado lo volvió a demostrar.

El mediocampista samario se convirtió en la gran figura de los antioqueños al marcar el gol definitivo que le dio la victoria y clasificación a los dirigidos por Paulo Autuori. Una vez finalizado el encuentro en el Atanasio Girardot, el habilidoso futbolista fue el elegido para comparecer ante la prensa, donde dio sus impresiones de lo sucedido en el máximo escenario de Medellín.

"Obviamente sabemos lo bien que juega Millonarios, las cosas que han hecho este semestre, al igual que los años anteriores. Vienen haciendo las cosas bien, se conocen, pero nosotros con nuestra actitud de siempre querer ganar a toda costa nos ha resultado ganando títulos, ganando cosas y eso es lo que queremos. Vamos por esa final confiando en nuestras capacidades, las del cuerpo técnico y en la hinchada también", comentó de entrada.

Y agregó con respecto a su forma de actuar en los terrenos de juego, "siempre contento y queriendo hacer bien las cosas, ya sea como titular o desde el banco, siempre entro con la misma actitud. A veces no salen bien las cosas, otras sí y de eso se trata la vida, de eso se trata el fútbol y creo que lo que ha hecho el 'profe' es muy importante"

Jarlan Barrera (10) festeja el gol que le marcó a Alianza Petrolera, en juego de los cuadrangulares de la Liga I-2023. Twitter @nacionaloficial

Por otro lado, destacó la actitud que han tenido sus compañeros, "la resiliencia que han mostrado los jugadores, no solo Jarlan Barrera, es Dorlan Pabon, Tomás Ángel, Jefferson Duque, que en su momento lo criticaron mucho, y en los últimos partidos nos ha metido a Libertadores, con Dorlan nos ha metido a una final porque él fue muy importante para el empate, porque estábamos cabizbajos, pero esa jerarquía que siempre nos transmiten los mayores han ayudado un montón, porque es difícil mantener un equipo con tantos jóvenes y llegar a una final contra unos rivales que juegan supremamente bien como lo fueron Águilas, Alianza y Pasto".

En otra de sus intervenciones habló sobre los jóvenes del plantel, "un jugador como Samuel, hasta los mayores deben tomar ejemplo. Viene entrenando todo el semestre, sin muchos minutos, a veces jugando con la Sub-20, que jugó hace tres días, y hoy viene como lo dice su edad, pidiendo vida como camioneta nueva. Es de admirar lo que hacen los jóvenes, no solo Samuel, sino el mismo Nelson Palacios, el mismo Brayan y Oscar, que nos han ayudado contra rivales duros y difíciles, y siempre han respondido".

Por último, se refirió a su forma de vivir el encuentro, "hoy (domingo) estaba un poquito bravo, porque siempre quiero jugar y hacer las cosas bien, y con el desespero de querer entrar y ver como el equipo recibe un gol, llega Jhon Duque y me dice 'tranquilo que te va a tocar y vas a resolver' y otra vez se cumple, no es casualidad, creo que es fruto de siempre querer hacer las cosas bien, casi siempre no salen, somos humanos nos equivocamos y de eso se trata la vida".