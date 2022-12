Jarlan Barrera: “Sé de la historia de Nacional, quiero divertirme y gustarle a la gente”

El mediocampista samario, quien fue oficializado el miércoles como nuevo jugador del club ‘verdolaga’, tuvo su presentación oficial este jueves y dio sus primeras declaraciones.

Jarlan Barrera se puso el uniforme de Nacional, los guayos, tomó un balón y compadeció antes los medios de comunicación, antes de su primer entrenamiento como jugador del elenco antioqueño.

Publicidad

Lea también: Fernando Aristeguieta: "Wuilker Faríñez hace cosas que los demás no pueden hacer"

En su presentación oficial, el mediocampista samario hizo algunas jugadas con la pelota y luego habló de su paso por Rosario Central, lo que quiere lograr en el conjunto verde, de Juan Carlos Osorio y hasta de su compañero Vladimir Hernández, con quien compartió en Junior.

Jarlan comenzó destacando que “por mi lado todo estaba claro, sabía lo que quería, cuando estaba en la temporada en Argentina le dije a mi empresario que quería ir a Colombia, no le dije equipo, nunca le mencioné un equipo, solo le dije que quería jugar”.

Luego, el exjugador del Junior de Barranquilla destacó lo que quiere aportarle a Atlético Nacional. “Quiero ser grande, demostrar mis capacidades, divertirme y pienso que esta institución me da la posibilidad de demostrar mi fútbol y aspirar a grandes cosas”, agregó.

Publicidad

Haga su propio pronóstico de quién quedará campeón de la Copa América Brasil 2019 y del camino de la Selección Colombia en el torneo. Comparta con sus amigos y familiares con el pronosticador de Gol Caracol.

*Su paso por el fútbol argentino

“Quiero jugar y divertirme como lo hacía antes, en Argentina no pude, hubo momentos difíciles que siempre están en mi cabeza, pero lo tomaré como una experiencia de vida, que me fortalece para estos nuevos objetivos. Estoy con la cabeza puesta acá y comprometido con el club, no puedo pasar desapercibido”.

Publicidad

*Problemas en Rosario Central y cómo fue su llegada a Nacional

“Todo lo que se habló en Argentina, todo lo que se dijo, en realidad lo que pasó es mejor no hablar de eso, están viendo la realidad que es ese equipo, no es fácil que todos los 30 jugadores tengan problemas con los directivos. Hubo un acercamiento de Nacional con Tigres de México y no lo pensé para decir que sí”.

Desde el streaming de Gol Caracol puede ver los partidos de la Copa América en vivo online, siguiendo el enlace del canal oficial de la Copa América https://copaamericaenvivo.gol.caracoltv.com/

*Ser dirigido por Juan Carlos Osorio

“Más que una presión es un honor que Osorio me dirija, que alguien de su categoría que me dirija, esperemos que todo ese trabajo que se conoce de él, nosotros lo entendamos”.

*Responsabilidad en Atlético Nacional

“Sabemos de la historia de Nacional, los jugadores que han pasado por acá han dejado su huella, debo jugar bien, gustar a la gente, a la institución, todo en provecho en ayudar a mis compañeros”.

Publicidad

*Cómo llega de condiciones físicas

“Solamente entrenar no basta, no hay que esconderlo a nadie, los físicos se ganan jugando, pienso recuperarme lo más pronto posible, no va a ser fácil, pero con el conocimiento que tiene el cuerpo técnico, me van a preparar de la mejor manera”.

*El número que utilizará y su relación con Vladimir Hernández

“No he hablado con nadie del número, con el que me toque lo haré ver de la mejor manera, quiero que me recuerden por el nombre. ‘Vlacho’ es un personaje, gran persona y profesional, me trajo hoy al entreno y vinimos hablando de lo que es esto, la hinchada e institución, y me dijo que esto es lo más lindo que le ha pasado y espero me pase lo mismo”.

Publicidad