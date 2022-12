No, gracias.

Javier Álvarez, poco tiempo en el cargo: no es más el gerente deportivo del Tolima Javier Álvarez, poco tiempo en el cargo: no es más el gerente deportivo del Tolima. ​​​​​​​Este lunes el club ‘pijao’ informó que el dirigente no seguirá “por motivos familiares”. El pasado 3 de enero había sido anunciado, en reemplazo de ‘Pitirri'.