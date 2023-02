Javier Fernández, médico del Junior: "Sebastián Viera sufrió un trauma común, pero sí podrá jugar"

La liga del fútbol colombiano inició la semana pasada y avanza a pasos agigantados, puesto que ya se acerca la tercera jornada y Junior es uno de los equipos que quiere sumar su primera victoria en el campeonato pues empató a un gol tanto con Águilas Doradas, como con Independiente Medellín en las fechas anteriores. En el más reciente entrenamiento del 'tiburón', el arquero y capitán Sebastián Viera sufrió un golpe que encendió las alarmas, sin embargo, el médico del club dio un parte de tranquilidad.

Para hablar del conjunto 'currambero' en el último tiempo es imposible no incluir a Sebastián Viera, si bien dicen que las instituciones están por encima de los nombres, en el caso del uruguayo no se puede dejar su importancia en momentos claves de los partidos. Además, un golero que fuera de las canchas saca pecho y no le tiene miedo a las críticas.

Justamente con ese mismo pundonor se entrena, no obstante esto le pudo haber jugado una mala pasada en la última practica, ya que sufrió una molestia que de inmediato generaron incertidumbre de cara al encuentro de este domingo contra el Atlético Bucaramanga.

Frente a esta duda, el médico del club atlanticense, Javier Fernández, dejó en claro que le sucedió al guardameta en atención a la prensa: "Sufrió trauma común, aunque también entrenó normal, obviamente con los cuidados respectivos en su trauma". Sin embargo, confirmó que no es nada de gravedad, ya que "está completamente habilitado para entrenar y jugar".

Publicidad

Según comentó el galeno, "la molestia fue en su rodilla derecha, pero fue algo muscular, no articular y eso es muy benévolo". Por lo tanto, si será de los partida contra los bumangueses.

El médico de Junior, Javier Fernández, se refirió al golpe que sufrió Sebastián Viera en un entrenamiento y del tiempo de baja del volante Leider Berdugo. pic.twitter.com/PFtAlYU5vR — Nuestros Deportes (@nuestrosdporte2) February 2, 2023

Léider Berdugo y su tiempo de baja por lesión

El mediocampista se encuentra lesionado y el médico Fernández también se refirió al tema: "Berdugo tiene una micro lesión muscular por fortuna, pero en una semana está de regreso. No hay ninguna lesión del quinto metatarsiano, había una fatiga en esa zona por el tipo de apoyo y eso pudo haber causado su fatiga muscular durante el juego, pero no va tener inconveniente para que en una semana esté con el grupo. Le hicimos resonancia, TAG y afortunadamente no encontramos fractura que es lo que más asusta en estos casos".

Fernández hizo referencia a que su lesión se pudo haber acrecentado por el estado anímico del jugador a la hora de disputar los encuentros: "Es un chico joven, tiene proyección, el técnico cree en él, fíjense que para él arrancar en un partido tan importante era significativo, entonces siempre hay estados de ansiedad que trastornan un poco la coordinación muscular y la fatiga, pero es entendible en un chico con ese talento".