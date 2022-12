Javier Reina hunde a Millonarios en la liga: Medellín se impuso 1-0, en el Atanasio Girardot

Un solitario gol de vallecaucano en el ocaso de la primera mitad fulminó al ‘embajador’. Los dirigidos por Alberto Gamero parecen no encontrar el rumbo en el campeonato.

Millonarios cayó 1-0 este sábado con Independiente Medellín, en el Atanasio Girardot, por la fecha 8 de la liga colombiana.

En la primera mitad del compromiso disputado en el Atanasio Girardot, el rojo de la montaña se hizo con el balón. Con una superioridad abrumadora intento vulnerar el arco defendido por el venezolano Wuilker Farínez. Las buenas respuestas del joven guardameta mantuvieron el cero en el marcador hasta los instantes finales del primer tiempo.

En el tiempo adicional de la primera parte, un centro levantado desde la izquierda por Mauricio Cortes, en el que el lateral azul Omar Bertel se quedó, Javier Reina se anticipó y disparó con su pierna izquierda un balón inatajable para Faríñez, poniendo así el 1-0 final.

En el arranque de la segunda mitad, una pelota disputada en banda por Yulián Gómez y Hansel Zapata, el lateral del Medellín se lanzó en busca del balón y en medio de un enredo con el jugador de Millonarios, y del infortunio, se fracturó su pierna derecha.

No obstante, la tendencia del encuentro no cambió, los dirigidos por el paraguayo Aldo Bobadilla mantuvieron su superioridad sobre el equipo bogotano. Tanto así que, los ‘embajadores’ no tuvieron un solo tiro al arco en los 90 minutos.

Con este resultado, el Medellín sumó 11 unidades, lo que lo dejan parcialmente en el décimo puesto de la tabla de posiciones. Su siguiente compromiso será contra Alianza Petrolera, en Barrancabermeja.

Por su lado, Millonarios sigue sin levantar cabeza, suma 6 unidades y está en el puesto 17. Su siguiente partido será cuando visite al Deportivo Cali.

