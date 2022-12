Javier Reina, su trayectoria en el exterior y el nuevo reto “en un club inmenso como Once Caldas”

El mediocampista, quien fue confirmado como refuerzo del ‘Blanco Blanco’ de Manizales, habló con GolCaracol.com sobre sus pasos en el balompié internacional y sus anhelos con el equipo dirigido por Hubert Bodhert.

Javier Reina, con pasos en el fútbol brasileño, coreano, chileno, argentino, y colombiano, es una de las apuestas del técnico Hubert Bodhert para Once Caldas.

El creativo habló con GolCaracol.com de sus inicios en el América de Cali, su paso por el fútbol brasileño y los objetivos que tiene con el club ‘Blanco Blanco’ de Manizales para el 2019.

¿Qué le dejó el América y Millonarios, dos equipos grandes de Colombia?

“América es un equipo que me lo dio todo, me vio crecer, que me dio la oportunidad de tener un nombre, de ser lo que soy ahora, de poder salir a cumplir mis sueños y en realidad salgo muy joven hacia Brasil, casi con 17 años, la adaptación fue difícil, por el tema del idioma, me fui solo, pero luego de que uno lo consigue, las cosas se hacen más fáciles y llegar a una de las mejores ligas del mundo, me ha servido para lo que es mi carrera. En Millonarios, fue un gran paso en un grande, gracias al trabajo que se hizo ahí tuve la oportunidad de regresar al fútbol coreano, todo positivo por esos pasajes en esos dos equipos”.

Usted estuvo en uno de los equipos más representativos de Chile ¿cómo le fue en Colo Colo?

“Tuve la oportunidad, lastimosamente las cosas no salieron como queríamos, además de las dificultades que el equipo estaba pasando, se nos vino encima la prensa, la hinchada, la eliminación de la Libertadores, pero a pesar de eso siempre saqué lo mejor de mí. Una experiencia más”.

¿Qué aprendió del fútbol brasileño?

“Para nadie es un secreto que el fútbol brasileño es tratar bien la pelota, la técnica, que todos aporten al juego, un juego vistoso, pero también aprendí algo muy curioso, y es que sin la pelota se le delegaba ese trabajo a la gente que le toca esa función, pero allá también empecé a aportar más en la parte defensiva”.

¿Cómo estuvo el 2018 en el Ceará?

“Fuimos campeones del cearense, hasta ese momento íbamos bien, tuve una pequeña lesión de tobillo, un trauma, en un entreno me dieron una patada y me lesioné, luego empezamos el brasileirao y el elenco comenzó mal, no ganábamos, terminan sacando al técnico, llega uno nuevo, para Jown Cardona y para mí, lastimosamente, es un entrenador conservador, él nos dijo que valoraba los jugadores de su país, que Brasil tenía muchos habitantes y que le iba a dar prioridad a los suyos porque tenían talento y eso nos limitó a tener continuidad, el opto por sus jugadores y jugábamos pero no teníamos la continuidad que queríamos y decidimos no renovar, no seguir y tomar otro rumbo”.

¿Cómo ve su futuro con Once Caldas?

“Tuve el privilegio de llegar a un club inmenso como lo es Once Caldas, estoy contento por la oportunidad y la confianza de Hubert Bodhert, que desde enero intentó tenerme con él, pero ya me había ido a Brasil y estoy contento de trabajar con un técnico como él y un equipo como Once Caldas, con un nombre en el fútbol colombiano y tendremos torneo internacional y se vienen cosas bonitas, cosas grandes, estoy mentalizado y lograr los objetivos grupales que nos trazamos”.

¿Qué lo motivó a llegar a Once Caldas?

“Bodhert volvió a despertar un grande y vuelve a creer en su historia, tuvieron un buen 2018, eso motiva y son proyectos que atraen, y eso personalmente me gusta, pelear cosas importantes y estar al lado de un gran técnico y futbolistas”.

¿Qué le puede aportar al Once Caldas?

“Mi característica es generar buen fútbol, buscando la posibilidad los delanteros mano a mano y mucha entrega, sacrificio, sentido de pertenencia con la camiseta”.

