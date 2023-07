Jayder Asprilla tras su gol con Nacional: "Llamé al profe que me logró sacar del Bajo Baudó"

Atlético Nacional tuvo que enfrentarse a Jaguares de Córdoba en el juego válido por la tercera fecha de la Liga Colombiana 2023-II. El encuentro terminó en victoria 2-1 para el conjunto 'verdolaga' luego de que, en los instantes finales del partido, el joven delantero de 20 años, Jayder Asprilla, marcó su primer gol como futbolista profesional. Este tanto llegó después de haber jugado un total de 337 minutos en partidos de Liga, habiendo participado en 17 encuentros, dos de los cuales inició como titular.

Tras el encuentro, el futbolista que se estrenó como goleador en el FPC no ocultó su emoción de poder marcar su primer gol, aparte de darle el triunfo y los tres puntos al conjunto paisa. Sin embargo, en medio de todos aquellos sentimientos, Asprilla se acordó de aquel entrenador que lo sacó de Bajo Baudó, un pequeño municipio que se encuentra en el departamento del Chocó y de donde es oriundo el atacante. "Lo primero que hice fue llamar a mis padres, no me contestaron la verdad", comentó entre risas. "Deben estar ocupados. Lo segundo que hice fue llamar al profe Wilder Andrés Cuesta, quien fue el profe que me logró de sacar del municipio de Bajo Baudó, que es un municipio en donde hay muchos talentos, pero hay pocas oportunidades. Lo llamé feliz, él muy feliz también", recalcó Jayder.

Finalmente, terminó comentando que espera marcar muchos más goles en los partidos que le vendrán a futuro. "Estoy feliz después de anotar el primer gol y de muchos de que se vienen, Dios mediante y ahorita llamaré a mis papás nuevamente y voy a disfrutar con ellos", culminó su intervención no sin antes fundirse en un emotivo abrazo con William Amaral, quien se conmovió tras las declaraciones de su jugador.

De hecho, el propio técnico brasileño habló también en esta rueda de prensa en donde destacó y felicitó a los 10 jugadores sub-20 que tiene en el plantel profesional, tras el agónico triunfo contra Jaguares de Córdoba. “La verdad es que la victoria siempre es mejor que el juego. Intentamos jugar, crear y el equipo de Jaguares se ha cerrado bastante bien. Ha sido un partido bien planteado. Hay que felicitar a los jóvenes, tenemos 10 jugadores sub-20, y son cosas que no pasan aquí desde hace muchos años, y también jugadores que no venían compitiendo, que habían tenido muy pocos minutos”.

Por último, admitió que el resultado del partido fue bueno y espera que el joven talento de las categorías menores de Nacional le sigan brindando frutos. “El resultado es bueno, fue bueno tener tantos jóvenes jugando y eso me deja feliz, porque eso demuestra que si hay oportunidad. Hay mucho talento para explotar, hay que tener coraje y sé que seguramente esta gente nos podrá ayudar a seguir escribiendo la historia de este club”, culminó Amaral.

El próximo partido que Atlético Nacional tendrá que afrontar será contra Racing Club de Avellaneda por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El partido tendrá lugar en el Estadio Atanasio Girardot y dará inicio a las 7:00 p.m (Hora de Colombia).