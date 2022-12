Jean Carlos Blanco, otro de los jugadores colombianos en busca de empleo

El atacante cucuteño, de 27 años, actuó el torneo inmediatamente anterior con el Unión Magdalena, equipo que descendió a la segunda división junto al Atlético Huila.

Jean Carlos Blanco es otro de los jugadores colombianos que se entrena de manera particular, a la espera encontrar equipo para continuar con su carrera deportiva.

Publicidad

Blanco, de 27 años, actuó el torneo inmediatamente anterior con el Unión Magdalena, con el que jugó 14 partidos de Liga y no consiguió anotar goles.

“El semestre pasado no fue el mejor, pero tuve regularidad. Es verdad que no pude anotar, pero son rachas que tienen todos los delanteros. No es algo que me preocupe”, le dijo el jugador este jueves a GolCaracol.com.

El fútbol corre por nuestras venas y si alguna vez soñó con jugar a la pelota, siga las historias de Gente con cancha

El atacante tuvo contactos para regresar al Cúcuta Deportivo, pero no lograron ponerse de acuerdo. Y así como los ‘motilones’, otros equipos también han preguntado por sus servicios, pero no todavía ha habido nada concreto.

Publicidad

“Mi intención es poder llegar a un equipo en donde pueda jugar, para seguir con mi carrera porque a esto me dedico y es lo que me gusta. Si se da la bendición de volver a Europa, sería lindo”, finalizó.

En Colombia, Blanco Becerra ha jugado con Cúcuta, Huila, La Equidad, Independiente Medellín, Once Caldas y Unión Magdalena. En la temporada 2017/18 pasó por el CSKA Sofía, de Bulgaria.

Publicidad