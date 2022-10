Jean Pineda: "A los de Millonarios se les notaba ese desespero y la presión por sacar el resultado"

El pasado miércoles Independiente Medellín se convirtió en el segundo clasificacdo al los cuadrangulares del fútbol colombiano. Uno de los protagonistas del 'poderoso' frente a Millonarios, fue el mediocampista Jean Pineda, quien marcó el gol que significó el 1-2 final.

Este jueves en el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', el futbolista del cuadro paisa, que aportó de gran manera para romper la racha de más de cinco años sin ganarle a los 'embajadores' en El Campín, para hablar de lo que fue el valioso triunfo en la capital, "La verdad muy contento, todo el grupo está feliz. Fue un golpe de autoridad que le dimos a un gran equipo, ahora estamos felices porque tenemos una fecha contra Pasto y tenemos tiempo para pensar entre los ocho".

Publicidad

En otra intervención se refirió al trabajo de David González, DT del Medellín , "nosotros como jugadores creemos mucho en el trabajo del 'profe', él tuvo un buen planteamiento contra un equipo difícil y en una cancha horrible. Pero siempre creímos en lo que el 'profe' nos decía y dio resultados para ganarle a un equipo tan grande como es Millonarios".

Y agregó con respecto a las indicaciones del otrora futbolista del 'poderoso', "salir a jugarle a Millonarios, a pesar de que estábamos de visitante, nos pidió jugarles de mano a mano y mantener la presión arriba. Eso hicimos desde el comienzo, y así conseguimos el gol de Diber Cambindo que nos dio la confianza".

Por otro lado, se refirió al presente de su rival, Millonarios, "viendo la cara a los jugadores se veía esa presión que tenían de sacar el resultado, ya que tienen ocho fechas sin ganar. Se les notaba ese desespero y ahí fue como llegó nuestro gol, cuando todos se fueron en ataque. Los de Millonarios, se veían discutiendo entre ellos mismos, ese desespero de que no les salía las cosas, pero es algo normal de fútbol. Están viviendo su mal momento, que es normal".

Publicidad

También habló del gramado del estadio de la capital, "El Campín es un buen escenario, pero ayer estaba irreconocible. Creo que se le notó a Álvaro Montero, un tiro que le hace Diber Cambindo y él le reclama al gramado. Era algo espantoso, pero lo bueno es que pudimos sacar los tres puntos en una fecha tan difícil".

Para concluir se expresó sobre los rumores que existen sobre una posible llegada al Junior de Barranquilla, "por ahí he escuchado, pero no he hablado ni tenido un acercamiento con el Junior, solo he escuchado los rumores, hasta ahora nada concreto".