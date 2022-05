Jefe de seguridad de Envigado: “No crucé palabra con Leonel Álvarez para que diga que lo amenacé”

En la fecha 19 del fútbol colombiano se presentó una polémica en el Polideportivo Sur, en el partido entre Envigado y Águilas Doradas, que tuvo como protagonistas a Fernando Salazar y Henry Díaz.

El máximo accionista del club de Rionegro y el jefe de seguridad del club naranja tuvieron un altercado en el entretiempo del encuentro. Esto después de ver algunos videos que circularon en redes sociales.

Por eso, este lunes, Henry Díaz, jefe de seguridad del Envigado atendió a ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ y dio su versión de los hechos, y tocó el tema de las declaraciones de Leonel Álvarez en rueda de prensa sobre lo ocurrido.

“Yo me encuentro con los directivos de Envigado y el presidente, estoy con ellos; mientras que él (DT de Águilas) está la rueda de prensa, y se acerca un compañero nuestro y me dice que me necesita el 'profe' Leonel. Yo salgo y le digo ‘profe cuénteme’, y me dice improperios, que soy de lo peor del fútbol colombiano, que me voy a quedar sin trabajo. Luego me pasan la rueda de prensa, pero nunca tuvimos un contacto visual, ni un cruce de palabra, como para que diga que yo lo amenazo a él y que lo hago con todos los equipos”, afirmó.

Acá más declaraciones de Henry Díaz, jefe de seguridad de Envigado:

*Su versión de los hechos

“El señor Salazar estaba en el palco visitante, baja al camerino de su equipo en el entretiempo y una vez inicia el segundo tiempo sale al túnel por la cancha. En su caminar hacia donde estaba agrede a unos de logística, le digo que suba a las escalas, me dice que él asume su sanción, yo le dije que me dejara hacer mi trabajo. Sigue de frente, interviene el cuerpo técnico de él y de Envigado y se mete el señor Johan Fano a manotear y a lanzar improperios”.

*Los testigos de lo ocurrido

“Los árbitros, el cuarto estaba al lado y el comisario cerca y son testigos de lo que pasó, la de Fano es la tarjeta roja. Él (Salazar) no aparece en planilla, pero sí se le pide el favor que se retire, no fui agresivo, solo le dije que se retirara. Él agrede con palabras, a logística, le tengo que decir a la persona de policía y lo retiran e incita a la gente por las tribunas”.

*Discusión con Johan Fano

“Solamente el señor Johan Fano hacia un logístico y hacia mí, me pega en una mano y mi reacción es levantar mi mano, y ahí es cuando lo expulsan”.

*Más altercados en las tribunas

“También no sé si había cámaras, hubo altercado de la esposa del arquero de Águilas Doradas, y agreden una pareja de hinchas naranja. Se torna una fuerte discusión y fueron retirados del estadio”.