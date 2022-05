Jéfferson Duque: "A nosotros nos gustó el grupo, todos tienen chances de clasificar a la final"

Atlético Nacional se prepara para las finales de la liga del fútbol colombiano, luego de finalizar tercero con 36 puntos en la fase de todos contra todos. El equipo antioqueño conformará el grupo A con Millonarios , Junior y Bucaramanga en esta instancia final del certamen.

El equipo ‘verdolaga’ atendió a los medios de comunicación este martes y uno de los jugadores que habló, fue el delantero experimentado Jefferon Duque, quien está cumpliendo 35 años este 17 de mayo y su regalo más importante en este momento es salir campeón nuevamente con el conjunto verde.

"Estoy pidiendo el título. ¿Qué más voy a pedir? Una belleza estar en esta institución, cumplir 35 años jugando en el equipo del alma. En las finales los datos me avalan", expresó Duque.

Al delantero paisa no le disgustaron para nada los rivales que le tocó a Atlético Nacional, en los cuadrangulares del fútbol colombiano.

"A nosotros nos gustó el grupo, un grupo fuerte donde todos tienen chances de clasificar a la final. Tenemos una mentalidad fuerte y se está trabajando con alegría y berraquera", comentó el antioqueño.

Duque es uno de los jugadores más experimentados de la plantilla, ha sido campeón en 9 oportunidades con la institución verde. En esta temporada no se ha reportado con tantos goles como lo ha hecho en otros campeonatos.

"Estamos cumpliendo 35 años y en este trayecto no ha sido la primera mala racha que he tenido. En finales he demostrado que soy fuerte, contundente y he marcado para conseguir cosas importantes", Duque.

¿Cuándo juegan Junior y Nacional por los cuadrangulares de la Liga BetPlay?

Junior recibe a Atlético Nacional en la ciudad de Barranquilla el próximo 21 de mayo a las 7:30 p.m., en un juego válido por la fecha 1 del grupo A de los cuadrangulares, de la liga del fútbol colombiano.

¿Cuándo Atlético Nacional ganó su última estrella?

El equipo ‘verdolaga’ no gana una estrella desde el 18 de junio del 2017, en aquella ocasión venció al Deportivo Cali, en la final de la liga del fútbol colombiano.