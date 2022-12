Jefferson Duque: “Estoy entero y llegué a Santa Fe con la ilusión de pelear títulos y ser campeón”

El delantero antioqueño, de último paso por el Atlas mexicano, fue confirmado el pasado jueves como nuevo refuerzo ‘cardenal’ para la Liga Águila-II.

Jefferson Duque tuvo este viernes su primera práctica con Independiente Santa Fe en la sede deportiva del equipo, ubicada en el municipio de Tenjo, Cundinamarca.

Publicidad

Duque llegó a préstamo por un año procedente del Atlas, de México, en donde no tuvo un buen rendimiento el semestre pasado y solo convirtió dos goles.

El antioqueño, de 32 años, ha sufrido dos lesiones graves en las rodillas que no le han permitido tener regularidad y por eso espera relanzar su carrera con los ‘cardenales’.

(N de R: en 2012 sufrió una lesión parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, y en 2014 tuvo una rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha.)

“Llegué bien, de salud estoy entero. La idea es adaptarme lo más rápido posible. Estoy contento y esperando lo que quiere el ‘profe’, conocer sus expectativas”, le dijo el jugador a GolCaracol.com.

Publicidad

Manténgase informado sobre los fichajes de fútbol que se dan en las ligas más competitivas, entérese sobre rumores, eventos, noticias del mercado de fichajes a nivel mundial.

“No he tenido oportunidad de hablar con Camps , fue el primer entreno. Él estaba más dedicado a lo que va a ser el partido en Pasto, más adelante tendremos tiempo de hacerlo”, agregó.

Publicidad

Sobre sus objetivos con el equipo rojo de la capital, Duque indicó que “mis expectativas están al cien por ciento, llegué acá con la ilusión de pelear títulos y ser campeón. Esa es la idea. Santa Fe es un club que se ha enseñado a jugar finales”.

“Este fin de semana no voy a estar a disposición, me estoy adaptando al trabajo que el técnico quiere, sería un irrespeto pedirle que me lleve cuando los compañeros vienen haciendo la pretemporada”, afirmó.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

Por último, el futbolista se refirió a la competencia que tendrá con los otros delanteros del equipo, Brayan ‘El Coco’ Perea y el argentino Federico Anselmo.

Publicidad

“Hay una competencia sana y cuando hay competencia, uno se tiene que exigir al máximo. Creo que hay muy buenos jugadores”, finalizó.

Santa Fe debutará en la Liga Águila este domingo 14 de julio frente al Deportivo Pasto, a las 3:15 p.m., en Ipiales.

Publicidad