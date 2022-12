Jefferson Duque no arregló con Junior y su destino estaría en el Morelia de México

El delantero antioqueño aseguró además que su intención era seguir en el Cali, pero el cuadro ‘azucarero’ no le hizo ninguna propuesta.

Jefferson Duque llegó para este 2017 al Deportivo Cali proveniente de Atlas, equipo que es dueño de sus derechos deportivos. En el conjunto ‘azucarero’ consiguió anotar 16 goles en 40 partidos y logró el subcampeonato de la Liga Águila-II.

Publicidad

“No sigo en el Cali. Si me hubieran planteado alguna propuesta para seguir y no tuviera la necesidad de irme a México, no hubiese tenido problema en quedarme. Pero no se planteó nada”, le aseguró el delantero al diario ‘El Heraldo’.

Lea también: Reinaldo Rueda ya tiene en sus manos la propuesta para dirigir a la Selección Chile

Además, el antioqueño, de 30 años, manifestó que Junior se interesó en él, pero no hubo acuerdo económico. “La verdad, directamente no he tenido contacto con ellos, pero con mi empresario sí tuvieron un acercamiento. Pero no se pudo llegar a un acuerdo. Yo ya el día 26 o 27 de diciembre estoy llegando a México, donde hay un equipo interesado en mis servicios”, manifestó.

Más allá de las intenciones del jugador de quedarse en el fútbol colombiano, extraoficialmente se conoce que el club que estaría dispuesto a fichar a Duque es el Morelia. “Si aquí me sale una propuesta interesante, pues preferiría quedarme acá. Pero ahora mismo la opción más importante que tengo es de un equipo mexicano”, señaló.

Publicidad

“Claro que me hubiese gustado ir a Junior porque es un equipo grande, con aspiraciones, que tendrá torneo internacional el próximo año, pero no se dio la opción. No sé qué pretensiones tendría el Junior y qué pretensiones les plantearía el equipo mexicano dueño de mis derechos, que es el Atlas”, sostuvo el delantero que logró en el pasado ocho títulos con Atlético Nacional.

Vea acá: "Espero que podamos reforzar bien y estar a la altura de Nacional": Jorge Almirón