Jefferson Duque: "No sé por qué, aún haciendo goles, hay tanta crítica por parte de la hinchada"

Este viernes 11 de febrero, Atlético Nacional recibirá a Alianza Petrolera, en el estadio Atanasio Girardot, sobre las 8:10 de la noche. Allí, los dirigidos por Alejandro Restrepo esperan y necesitan sumar los tres puntos para no perderle pisada al líder, Deportes Tolima.

Para ello, será fundamental que lleguen los goles. Por eso, la confianza de la mayoría de la hinchada centra su esperanza en Jefferson Duque, quien, justamente, este jueves habló en rueda de prensa, analizando el compromiso que se avecina en la Liga I-2022.

Publicidad

Sin embargo, no fue el único tema que se trató. También se le preguntó por la 'lluvia' de críticas que los delanteros, pero él en particular, ha recibido en los últimos días por cierta parte de la hinchada. En su respuesta, invitó a la unión y a siempre apoyar.

¿Se sienten con un puesto asegurado?

"El calendario se pone apretado y todos tenemos que estar preparados para el momento que el profesor decida quién irá a la cancha a competir. Debemos seguir trabajando porque en cualquier momento le toca a cualquiera."

Publicidad

¿Cuál ha sido su acompañamiento a Tomás Ángel y Ruyeri Blanco?

"Es importante darles confianza, con minutos y preparándose. Lo viví en algún momento cuando estaban Juan Pablo Ángel y Fernando Uribe, entonces deberán afianzarse porque las condiciones las tienen. Deben trabajar."

¿Qué tan fácil se hace su trabajo con un mediocampo lleno de tanto talento?

"En el partido anterior pasamos varios minutos sin tocar el balón porque hacemos juego interior y de banda, entonces se hace más fácil fijar los centrales. Confiar en el talento que tenemos y aportar cuando debamos hacerlo."

Publicidad

¿Cómo explicarle a la gente que no todo balón que usted coja debe terminar en gol?

"Como equipo grande tenemos la obligación de, por lo menos, ganar todos los partidos en casa, pero también tenemos que entender que hay rivales fuertes y nos hacen ver a nosotros. Debemos insistir en esa idea. En lo personal me dedicó a trabajar y marcar goles cuando tengo la oportunidad; a veces no se puede, pero uno siempre buscar anotar. Decirle a la gente que siga creyendo y que más allá de las críticas es que se enfoquen en el entorno de una buena convivencia hacia el equipo porque eso nos ayudará mucho."

¿Por qué tanta resistencia cuando igual anota goles?

"Lo mismo me pregunto yo. Se es un buen profesional, se trabaja, se compite y se ama lo que uno hace, buscando las maneras de aportar al equipo y se ve con goles, entonces no sé por qué hay comentarios por cierta parte de los hinchas; eso sí, no son todos, sino solo unos pocos. Tenemos que convivir con eso, tanto con las críticas, como con los aplausos. Estamos enfocados en Nacional, quiero salir campeón y a eso le estamos apostando."

Publicidad