"Jefferson Duque no va a estar con nosotros”: Alexis Mendoza

El entrenador del cuadro barranquillero confirmó que el delantero no será contratado.

Luego de que el martes pasado, Antonio Char, presidente de Atlético Junior, anunciaba las contrataciones de Vladimir Hernández, Jefferson Duque y el peruano Alberto Rodríguez. El delantero antioqueño, quien jugó todo el 2017 con Cali, tenía previsto firmar su contrato este miércoles, pero esto nunca sucedió.

Y tras el entrenamiento de este jueves en la sede del club barranquillero, el propio entrenador Alexis Mendoza confirmó la noticia de que Duque no se vestirá con la camiseta rojiblanca. Más allá de no haber dado las razones, se conoce que el delantero no pasó los exámenes médicos.

El delantero antiqueño, de 30 años, ha sufrido dos lesiones de ligamento cruzado en su carrera, las dos jugando para Nacional. La última fue en 2014. A partir de ahí ha actuado sin problemas, sin embargo, las molestias han persistido y en estos momentos no estaría en plenitud física.

“Con Jefferson la directiva va a dar la respuesta que ustedes están buscando. Lamentablemente nosotros estamos necesitando jugadores que estén para actuar ya y eso nos conlleva a traer futbolistas que tengan total actividad para tenerlos en el campo y en esta ocasión no lo podíamos hacer. No va a ser Duque el que va a estar con nosotros ahora”, señaló Mendoza.

El entrenador barranquillero aseguró que, tras la caída en la negociación de Duque, irán por dos delanteros. “Ya nos faltaba uno, pero ahora nos faltan dos y eso son los tropezones que hay en este tipo de circunstancias”, sentenció.

