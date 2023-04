Jefferson Martínez: "Viera es insignia del club, yo sigo trabajando y que decida el 'profe' Bolillo"

"Yo en el penalti que tapé, pues aguanté. No tenía referencia de cómo pateaba, no teníamos videos para analizarlo porque es un jugador joven, de mucho talento. Y al final todo salió bien". Esas son palabras de Jefferson Martínez, arquero de Junior, quien fue hombre destacado en el triunfo 0-1 de los barranquilleros sobre Nacional, en la propia cancha del estadio Atanasio Girardot. El guardameta le atajó un penalti a Juan Torres, de los 'verdolagas', en una acción definitiva para el resultado final del compromiso de la fecha doce de la Liga I 2023 del fútbol colombiano.

Martínez habló hace pocos minutos con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y dejó en claro algunos aspectos del penalti tapado, con su labor y trabajo pensando siempre en cumplir con los 'tiburones'.

"(A Torres) lo vi indeciso, lo vi que se paro muy de frente al balón, así el cobro no podía ir a la esquina, además él salió corriendo muy recto, lo aguanté un poco y así pude tapar el penalti", agregó el hombre que ha recibido la confianza ante las ausencias por lesión de Sebastián Viera, ídolo y referente del Junior.

Precisamente de esa competencia interna con el experimentado uruguayo, Martínez complementó y dijo que "es un reto importante estar en el arco de Junior. Viera es insignia del club, estoy compitiendo mano a mano con él, es un halago para mí esa situaación. Al final de cuentas, espero que el trabajo sea el mejor,. Ya después que sea lo que el 'profe' (Hernán Darío Gómez) decida. Por lo menos saber que ya le dejamos la vara alta un poco".

Otras declaraciones de Jefferson Martínez, arquero de Junior:

La preparación

"El profesor Pazo (José María) nos dijo en un penalti que ataja Viera, que debíamos dar un paso largo en esos cobros de los rivales, llegar lo más lejos posible, dar un paso al frente, salir con más fuerza. Y bueno, me salió anoche. Era algo necesario (tapar el penalti de Torres), e importantísimo aportarle al Junior".

Su formación

"Mi carrera ha estado gracias a Dios rodeada de grandes arqueros, he trabajado con muchos arqueros importantes como Montero (Álvaro), Fariñez (Wuilker), en mismo Cuesta (William) y como siempre tratando de aprender. En mis inicios mi profesor fue Hugo Tuberquía. En lo personal, aparte de eso me gusta pedir un poquito más de trabajo, incluso algunos compañeros nos dicen que si no nos quieren en la casa".

Lo que le dijo 'Bolillo' Gómez

"El 'profe' me felicito, e él le gusta la chanza y la cosa para calmar los ánimos, anoche fue un partido muy duro y ahí quedó todo. Ya en la tarde vamos a hablar con más calma con el 'profe'. Además como estaba mi familia en la ciudad de Medellín los saludé y así fue todo".