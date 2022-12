Jefferson Martínez: “Wuilker Faríñez es un excelente arquero y yo vengo a hacer las cosas bien"

El arquero de Millonarios habló con GolCaracol.com sobre su adaptación al equipo, y de su actuación del pasado domingo, cuando se erigió como la figura del encuentro, en la victoria 1-0 sobre el blanco de Manizales.

Jefferson Martínez quiere ganarse la confianza del cuerpo técnico y el cariño de la hinchada de Millonarios en cada una de sus actuaciones en el arco del equipo ‘embajador’.

El guardameta llegó para este semestre al elenco dirigido por Jorge Luis Pinto y tras la victoria 1-0 conta Once Caldas, donde fue la figura, habló de sus dos primeros partidos oficiales con los azules y del porqué de algunos errores defensivos del equipo.

“Me he sentido con mucha confianza desde que llegué, hoy fue un partido hermoso para mí, se me da el reconocimiento como la figura del partido. Trato de devolver la confianza que el 'profe' Pinto me está dando”, dijo de entrada Martínez.

Luego, se refirió a su adaptación a Millonarios, lo que han sido sus dos primeras presentaciones con la camiseta ‘embajadora’ y hasta de Wuilker Faríñez.

“Me siento más cómodo, el primer partido no fue nada grato para ninguno de nosotros. Yo tengo mis propias cualidades, Wuilker es un excelente arquero y yo vengo a hacer las cosas bien”, agregó.

Por último, sobre porqué Millonarios ha tenido varios errores defensivos, explicó que “estamos intentando hacer un módulo nuevo para jugar, para hacerlo con la defensa adelantada, creo que el ímpetu del otro equipo hace que también se generen algunos espacios”.