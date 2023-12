Jermein Peña confirmó que su padre "no está preso" ante las acusaciones que había recibido

Jermein Zidane Peña, a punta de esfuerzo y fortaleza, se ganó un lugar en el once titular del Junior de Barranquilla , campeón de la Liga II-2023 del fútbol colombiano. El defensor oriundo de Santa Marta llegó al 'tiburón' este 2023 procedente del Unión Magdalena a préstamo, y desde que se puso la camiseta del 'tiburón' prometió entrega en el césped; su gran objetivo era ser campeón con el 'rojiblanco' y quedar en la historia, y lo cumplió a cabalidad.

Este miércoles 13 de diciembre, Jermein escribió en letras doradas su nombre en el elenco 'currambero'. Por supuesto tras la consecución de la décima estrella recordó en zona mixta del Atanasio Girardot sus palabras en su presentación como 'tiburón', pero los que más llamó la atención fueron unas declaraciones que tenían como foco a su padre, Justiniano Peña quien a su vez fue futbolista y logró ganar un título con el Deportes Tolima.

"Estoy sin palabras, la verdad estoy sin palabras porque si recuerdo mucho cuando yo llegué al Junior de Barranquilla. Yo prometí que tenía que quedar en la historia del Junior y yo desde el principio lo dije. Para que sepan ya firmé contrato con Junior", dijo un efusivo Peña a los medios de comunicación.

De inmediato, lo que más llamó la atención fueron las siguientes palabras que pronunció el futbolista del 'tiburón': "Mi papá no está preso, me está esperando en Barranquilla, míralo. Ahora me voy a tomar una foto y las voy a subir en las redes sociales para que vean que mi papá está al lado mío. Ese es mi padre".

Lo particular del caso es que el propio zaguero samario sostenía su teléfono móvil en el que se veía claramente la imagen de su progenitor, que no podía estar más que orgulloso por el logro obtenido por su hijo con el Junior de Barranquilla.

Aquí el video de las declaraciones de Jermein Zidane Peña:

“Ya firmé contrato con Junior y para que sepan mi papá no está preso. Me está esperando para celebrar conmigo”.



¿Pero por qué el jugador del Junior salió con estas declaraciones sobre su padre?, se lo contamos. En la previa de la final en el Atanasio Girardot, los hinchas del Medellín le recordaron a Jermein Peña el pasado judicial de su progenitor, ya que fue habría sido capturado y recibido una pena por asesinato; según el informe de las autoridades pertinentes.

Esto porque el central había dicho que en Medellín iban a dar la vuelta olímpica y por un encontrón con un jugador del DIM, como Brayan León.

Así las cosas, la videollamada en la zona mixta confirmó que Justiniano Peña no está preso como había circulado.

¿En qué otros equipos ha jugado Jermein Peña?

Además del Junior y de Unión Magdalena, el samario también tuvo un paso por Magallanes de Chile. Es el primer título profesional del futbolista 'juniorista'.