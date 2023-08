Jermein Peña tiene claros sus objetivos en el Junior de Barranquilla: "Vine a hacer historia"

Este miércoles el partido entre Junior y América de Cali se robó las miradas en el fútbol colombiano. El vibrante duelo entre 'escarlatas' y 'tiburones' terminó en sonrisas para el conjunto de la 'arenosa' que logró una agónica remontada 4-3, tras darle vuelta a un 3-0 en contra. Entre los destacados de este triunfo que significó la primera victoria del semestre para el cuadro barranquillero, uno de los destacados fue Jermein Peña.

Al respecto, el joven defensor de 23 años, que mostró grandes cualidades, no solo a la hora de defender, sino a su vez con un gran manejo del balón, habló con el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', para contar un poco de su historia, además de su actualidad en el equipo rojiblanco.

"Yo empecé jugando en una escuela de mi barrio en Santa Marta, que se llamaba Juventud San Martín. Desde los tres años comencé a jugar; luego pasé a dos clubes de Santa Marta y de ahí di el salto al Barranquilla FC; luego me devuelvo a Santa Marta y ahora llegué al Junior", comentó de entrada sobre sus inicios en el balompié.

En otra de sus intervenciones reveló su mentalidad al arribar al conjunto 'tiburón', "desde el primer momento que vine al Junior de Barranquilla, yo lo he dicho y se lo dije también a todo el mundo. Yo vine para quedar en la historia del equipo y eso es lo que estoy logrando, falta todavía, pero ahí voy".

Y agregó, con respecto a lo que le han brindado los entrenadores que ha tenido en el Junior de Barranquilla, "el 'Bolillo' y Arturo Reyes me han dejado ser libre y yo considero que eso es lo más importante; al yo tener esas características de poder jugar libre y tener la capacidad de poder darle salida al equipo, me he podido desenvolver a mi manera".

Asimismo, reveló que el actual timonel de los 'rojiblancos' lo ha beneficiado, "el 'profe' Arturo Reyes conoce mis virtudes porque me tuvo cuando yo estuve en el Barranquilla FC. Ahí jugué de volante '6'".

Y es que, Jermein Peña se ha caracterizado por ser un jugador polivalente, por sus constantes cambios de posición en su carrera. De hecho, reveló que su historia en el fútbol empezó como delantero, posición en la que se desenvolvió hasta los 15 años, antes de ser retrasado hasta defensor central.

Por otro lado, aseguró que todavía tiene varias cosas por corregir, "sé que aún me falta mucho por aprender, apenas tengo 23 años, y para mí el crecimiento que he tenido en mi carrera profesional me ha ido de la mejor manera".

Para concluir reveló el origen de su nombre, Jermein Zidane Peña, "de cariño me dicen 'Zizou', pero la verdad como me llamen. Ese nombre me lo puso mi abuelo, le gustaba mucho el juego de Zidane. Y el Jermein viene de Defoe".