Jermein Peña y el bajadón de caña que le pegó un jugador experimentado del fútbol colombiano

"Me agrando cuando la gente me chifla. Le dije a Brayan León que lo echaron de Junior por paquete". Esas palabras fueron de Jermein Peña, zaguero central del equipo barrranquillero, después de alzar el título en el estadio Atanasio Girardot y ante una polémica con el delantero del Medellín, al que superaron 5-3 en lanzamientos penaltis, en el marco de la final de la Liga II del fútbol profesional colombiano.

El zaguero central de los 'tiburones' no se calló nada y terminó refiriéndose al tema del cara a cara con León, que se presentó en el partido de ida en el Metropolitano, y cuyo video se hizo viral en las redes sociales por sus gritos en contra del rival y colega.

Acción de juego de la final de la Liga II-2023, Independiente Medellín vs. Junior de Barranquilla Archivo de Colprensa

Precisamente en las redes se dieron comentarios en contra de Peña, quien inició su carrera en Unión Magdalena y que en las huestes de Junior encontró la gloria, y se le 'echó' en cara que Justiniano Peña, exfutbolista del Tolima, se encontraba preso por líos con la justicia.

Sin embargo, este jueves, Jermein Peña volvió a ser noticia por revelar en público y a los cuatro vientos el altercado con el futbolista del Medellín.

En ese aspecto, una opinión que apareció en las últimas horas fue la de Jhonny Vásquez, experimentado jugador y de amplia experiencia en el balompié de nuestro país.

A través de su cuenta en 'X', Vásquez, de 36 años, dejó el siguiente mensaje "ay colega… cuanto pesa saber manejar las emociones. La divisiones menores en Colombia necesitan de profesionales que trabajen ello".

Jhonny Vásquez en acción de juego con Pereira. Colprensa.

¿Qué dijo Jermain Peña sobre Justiniano Peña?

"Mi papá no está preso, me está esperando en Barranquilla, míralo. Ahora me voy a tomar una foto y las voy a subir en las redes sociales para que vean que mi papá está al lado mío. Ese es mi padre", explicó Jermain Peña, a quien señalaron y acosaron usuarios en redes entre lunes y miércoles, en la previa de la final del fútbol colombiano, en este segundo semestre de 2023.

¿Cómo quedó la final Medellín vs. Junior?

Medellín vs. Junior, en partido jugado en el Atanasio Girardot, terminó con 2-1 en los 90 minutos. Ya en la definición por penaltis el ganador fue el equipo de Arturo Reyes por 5-3. En la ida, Junior había vencido 3-2 al 'poderoso de la montaña'.