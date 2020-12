Jersson González, el gestor del 'kínder' de América y los recuerdos con los Sub-20

América de Cali empezó pegando duro en la final de ida del fútbol colombiano , goleó 3-0 a Santa Fe y parte de ese resultado se forjó con varios futbolistas de 20 años, que pasaron por la dirección técnica de Jersson González.

Precisamente, el otrora lateral de los ‘escarlatas’ y de la Selección Colombia, habló con el programa ‘Blog Deportivo ’, de ‘Blu Radio ’ y recordó historias con los jóvenes que integran la plantilla de Juan Cruz Real y que sueñan con la estrella 15.

El exfutbolista no fue ajeno al buen partido del equipo de sus amores, sin embargo, dejó en claro que la final aún no está definida: “qué más quisiera decir que la serie sí está cerrada, pero esto es futbol, todo puede suceder. Por haber jugado esto a un gran nivel, digo que la serie no estar cerrada y hay que tener respeto por un equipo que ha hecho las cosas bien como Santa Fe”.

Sobre los futbolistas juveniles, con lo cuales tuvo proceso en divisiones inferiores González señaló, “me siento muy orgulloso de ver a estos jugadores con ganas de salir adelante. Se ha hecho un gran trabajo de muchas personas. Santiago Moreno está conmigo desde cuando tenía 10 años; Pablo Ortiz lo vi jugar y era muy flaco, parecía un lápiz. El tema con Daniel ‘Ratón’ Quiñones, Kevin Andrade, Carlos Barreiro y Emerson Batalla y Luis ‘Niche’ Sánchez, quien es un caso aparte porque está acá por el señor Harold Lozano; él era demasiado flaquito, él no defendía nada, nosotros poco a poco lo hemos formado para tratar de ser el jugador que es ahora. Yo tuve un problema con él, lo saqué porque no defendía, salió de mal genio, me dijo que el representante quería hablar conmigo, yo dije que no quería hablar con él, pero al final el hombre me felicitó por haberlo sacado”.

Defendió los procesos de divisiones inferiores y sobre su caso personal manifestó, “yo siempre creí y en los que vienen atrás, siempre he creído, porque hemos tratado de buscar jugadores de verdad, no solo talla y velocidad. A mi me gusta la seriedad con la que ellos juegan. Cada que juegan un partido yo aún los llamo para decirles en qué fallaron. América ha creído en un proceso y nosotros ya llevamos aquí hace cinco años. Ellos se han forjado a punta de eliminaciones y demás, sí sirven los procesos; hasta Santiago Moreno botó penalti en el Torneo Sub-20”.

“Hay que ser papá de ellos, hay que hacer que ellos crean en uno. En juveniles yo sustituí a Juan Nieva, quien ya no está en América, por tirar una galleta (túnel) donde no debía. Pero eso hace que ellos creen conciencia. A ellos hay que decirle las cosas”, fue la frase con la que el exfutbolista resumió lo que ha sido su experiencia con los jugadores que se preparan para la final de vuelta con Santa Fe, el próximo domingo 27 de diciembre, en Bogotá.