Jersson González: "En América hace mucho no había una conexión entre el DT y la hinchada"

El técnico colombiano habló este martes con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', después de la ratificación por parte de los directivos en el banquillo de los rojos del Valle del Cauca.

Jersson González, quien fue jugador del América de Cali entre 1993 y 2011, ahora tendrá un nuevo reto como director técnico del cuadro ‘escarlata’.

Este martes el equipo vallecaucano dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales y Gonzales será en definitiva el reemplazante de Fernando ‘Pecoso’ Castro.

“Muy contento por este lindo reto, dirigido por Dios y la Virgen. Tengo los pies en la tierra, los directivos me dieron su apoyo y eso me pone tranquilo. Esto no me llega de gratis, han sido años de lucha, sacrificio y de mucha entrega por la institución.”, aseguró González.

Además, habló de la emoción que sintió en medio del partido frente a Millonarios, cuando la hinchada le demostró su cariño.

“Hace mucho no había una conexión entre DT e hinchada y eso es muy lindo. Esperemos que nos sigan apoyando como lo hicieron el domingo y que las cosas salgan de la mejor manera”, señaló.

También se refirió a su época como jugador en el América y recordó el momento de su retiro.

"Cuando me retiré me dolió mucho porque sabía que podía seguir, la vaina me duró unos dos años, pero ahora me nació la pasión de enseñar lo aprendido. Quiero transmitirle todo a los jóvenes de la cantera y a todo el plantel, porque es algo que no se construye de la noche a la mañana.”, aseguró.

Por último, se refirió a lo que espera de su carrera como entrenador: “Lo que hice como futbolista fue muy exitoso, ahora voy a empezar de cero. Me he ganado un respeto como jugador y ahora me lo quiero ganar como técnico.”

