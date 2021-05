En el estadio Manuel Murillo Toro, donde Millonarios hizo las veces de local contra América , los ‘albiazules’ se clasificaron a las semifinales, al vencer 2-1 a los ‘escarlatas’.

Luego de la salida de Juan Cruz Real, el referente de la institución Jersson González tomó las riendas del equipo y resaltó el cambio de mentalidad de los jugadores. Así lo manifestó en rueda de prensa este sábado.

Millonarios no le dio chance a América, empató 0-0 y pasó a la semifinal del fútbol colombiano

Inició su intervención ante los medios de comunicación diciendo, “en tres días es muy difícil cambiarle la cara a un equipo, sin embargo, hoy se hizo, se realizó un buen trabajo. Nos vamos un poco indispuestos. La última jugada no sé si fue penalti o no, no la he podido ver bien, pero eso pasó. Esperamos que el técnico que llegue haga las cosas bien, si es el profesor Osorio, desear que le vaya bien”.

González analizó los 90 minutos en Ibagué añadiendo que “son dos tiempos totalmente diferentes. En el primero, Millonarios se para un poco más adelante y tenemos espacio para atacar; en el segundo se echaron para atrás, pero me pareció un buen segundo tiempo”.

Adiós al bicampeón: 511 días duró América de Cali en el trono del fútbol colombiano

Y ante el interrogante de qué será su futuro, no dio certezas, “lo que se habló primeramente es que yo estaba solamente por este partido, no puedo decir que voy a continuar. Se viene y se trabaja con mucho amor. Nos requirieron nuevamente y acá estamos, poniéndole el pecho a la brisa. Hay que esperar al lunes de si volvemos a la categoría que dirigimos o qué va a suceder con nosotros, no puedo responder esa pregunta aún”.

Por último, afirmó, “importante es que digan que se mejoró. Yo me voy tranquilo porque los jugadores se entregaron al máximo, y cambiarles el chip a los jugadores en tres días es complejo. Los jugadores se entregaron al máximo y eso es bueno”.