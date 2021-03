Jhon Arias: “Quiero ser protagonista con Santa Fe, aportar más goles, asistencias y un título”

Jhon Arias hizo un cambio para este 2021, dejó al América de Cali para unirse a las toldas de Santa Fe , donde contó con más protagonismo y de inmediato ha dado de qué hablar en la liga colombiana, cautivando a los hinchas rojos bogotanos y teniendo un nivel que ha sorprendido a muchos.

El futbolista oriundo de Quibdó, atendió a GolCaracol.com, este miércoles, para hablar de su destacado presente con los ‘cardenales’, sus objetivos individuales y grupales y de la importancia del técnico Harold Rivera.

Además, Arias, de 23 años, se refirió a su paso por el América de Cali, su más grande sueño que es vestirse con la camiseta de la Selección Colombia y hasta del jugador que es su referente.

¿Cómo se ha sentido y a qué se debe su buen arranque con Santa Fe?

“Bien, la verdad me he sentido muy bien, las cosas vienen saliendo bien y me he sentido muy cómodo. Gracias a Dios las cosas han salido bien, considero que pueden ser mucho mejor, pero vamos por buen camino, me han acogido muy bien y eso ha sido vital para que las cosas fluyan con más naturalidad”

¿Qué es lo que más lo ha hecho sentirse bien?

“Yo creo que son varias cosas, no hay una sola, porque me han servido muchas. El respaldo del profe, los compañeros que he encontrado acá y el estilo de juego, la libertad que he tenido en los pasajes de los partidos, pero ha sido una adaptación bastante rápida y espero con el pasar de los partidos las cosas vayan mejor”

¿Qué le pide Harold Rivera?

“Con el profe Harold nunca habíamos trabajado pero fuimos rivales, conoce muy bien en que zona le puedo ofrecer mucho más, me habla mucho que le ayude en la parte defensiva, le gusta que el equipo sea ordenado, que salgamos a presionar, a buscar los partidos y mantener una intensidad alta y tratar de jugar el mayor tiempo posible en campo rival”

¿Cuáles son los objetivos con Santa Fe?

“En la parte individual yo creo que tengo metas a corto, mediano y largo plazo, quiero consolidarme mucho más y ser más protagonista e influyente y una de las materias que tengo pendientes es el aporte en cuanto a goles y asistencias, algo que me fijé. Ya en lo grupal yo siempre he sabido que Santa Fe es organizado, entonces la idea es clara y Dios permita que sea como el desquite y lograr el título, que merece la hinchada y la gente que viene trabajando”.

¿Tiene algún referente en su posición, a nivel internacional o colombiano?

“Claro, uno siempre tiene gente que admira, que le gusta, con la que siente empatía, yo soy un seguidor y me gusta mucho James Rodríguez, me parece que es un futbolista que primero es colombiano, ha tenido una gran carrera, es un extraordinario jugador y es un ejemplo para muchos de los jóvenes que estamos un poco más atrás, con todo lo que ha conseguido con su talento, si me preguntan siempre por alguien que admire, siempre digo que James”.

¿Sueña con la Selección Colombia?

“Hace algunos años me hicieron una entrevista y lo dije, mi gran sueño es ese, a nivel deportivo es vestir la camiseta de su selección, acá es donde nací, el país que amo y que mejor manera de honrarlo haciendo lo que me gusta. Me emocioné mucho con todo eso del microciclo, primero por mis compañeros que fueron, eso me incentiva a saber que estamos más cerca, tenemos un entrenador que mira a los de la liga y eso es un plus que motiva”

¿Qué decir de su paso por América de Cali?

“En América estaba muy feliz, fui muy feliz, me sentí muy bien, independientemente siento que pude dar mucho más, es algo que pensé y soy consciente, pero es un club al cual le tengo cariño y respeto y el cual estoy eternamente agradecido, fue el primer grande que me dio la oportunidad y un título y es algo que yo valoro. Siempre me hicieron sentir muy bien, es un capitulo especial que disfruté mucho”.