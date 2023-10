Jhon Bodmer: "Es una semana de trabajo, no es abrir el paraguas porque en Nacional no hay espera"

Jhon Bodmer debutó en el banquillo de Atlético Nacional con derrota y fue por 1-2 frente a su tradicional rival , el Medellín, en una nueva edición del clásico paisa. Los 'verdolagas' suman 27 puntos en 17 juegos.

Tras lo acontecido en el Atanasio Girardot, el timonel del 'verde' paisa analizó lo que fue el desempeño de sus dirigidos frente al 'poderoso'. Habló del sistema táctico que empleó en el duelo.

"Naturalmente que durante la semana se ha hecho un cambio en la idea y la forma, el fondo. Como lo pudieron ver de arrancada, una estructura de 4-3-3 por los hombres que estaban en cancha, donde íbamos a sumar hombres en ataque por la naturaleza de 'Tatay' y de Dorlan, que son hombres de jugar entre líneas. Siento que hubo cosas buenas, nos costó el arranque, después emparejamos el partido, se disputó; en el segundo tiempo hicimos ajustes y funcionaron y hasta antes del penalti estábamos teniendo un buen desarrollo del juego", dijo de entrada Bodmer.

Disputa normal de balón, en el juego Nacional vs. Medellín, por la Liga II-2023. Foto: Colprensa.

El estratega complementó desde las estadísticas y lamentó que los suyos no tuvieran la efectividad que sí tuvo el Medellín de cara al arco. Reconoció que pese a la semana de trabajo, en Nacional no hay espera en cuanto a los resultados.

"Estadísticamente tuvimos más la pelota que el rival, pero no se trata de quién tiene más la pelota, sino quién más las convierte, seis para cada, hubo más efectividad en el rival, pero construimos las mismas oportunidades que ellos. Es una semana de trabajo, no es abrir el paraguas porque en Nacional no hay espera, hay que ir obteniendo los resultados y a medida que se tengan, hay que darle forma. Quedo contento por el esfuerzo y en algunos pasajes del juego vi lo que quiero que desarrollen y tenemos que seguir ajustando", agregó Jhon Bodmer.

Otras declaraciones de Bodmer:

*El por qué la estructura que empleó...

"Todos los días aprendemos algo, ya sea perdiendo, ganando o empatando. En el trabajo de la semana entendí con los jugadores que podía enfrentar al rival de esa manera y encontrar ventajas que las encontramos durante el juego, fueron seis opciones para cada uno. Es pensar en lo que no pudo ser y no fue, y si terminábamos ganando el partido, quizás el análisis que estuviéramos haciendo fuera otro. Seguramente vamos a variar; los felicito por el gran esfuerzo que hicieron".

*Lo que sigue para Nacional

"Asumí el cargo entendiendo cuales son las obligaciones de la institución. El tiempo que hay para trabajar para llegar a las finales es un tiempo corto y hay que buscar estrategias, yo sigo convencido que hay un futuro muy grande en el equipo".