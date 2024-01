Jhon Bodmer: "Estoy muy avergonzado y apenado con la hinchada de Nacional"

Jhon Bodmer, técnico de Atlético Nacional, analizó el encuentro en el que su equipo terminó por perder con un marcador de 4-1 contra América de Cali por la primera fecha de la Liga 2024-I.

En primera instancia, aseguró sentir vergüenza por el resultado y la presentación que dio su equipo en el Pascual Guerrero. "Hay muchas cosas que uno siente y en definitivas estoy muy avergonzado por la hinchada , apenado, porque yo soy el responsable del grupo", aseguró.

"¿Qué pasó? Iniciamos un partido donde, América emocional y actitudinalmente, nos pasaron por encima. Nosotros intentamos superar ese bloque y América estuvo muy bien en su fase reactiva y, por el contrario, nosotros en ese retorno nos costó mucho y nos costó en el uno contra uno", terminó por explicar.

Por otro lado, aseguró que el equipo que ha venido armando ha mejorado varias cosas, pero que el resultado adverso vivido este sábado es algo que le va a costar. "Este marcador o el del año pasado son los que van a tener en mente mientras que yo esté aquí, pero claro que hemos mejorado. Nacional es un equipo que salió a proponer, que se posiciona bien, que genera espacios y ventajas para aprovechar, pero ahora toca pasar la página y poner el pecho", fueron las palabras del estratega.

Acción de juego del partido de América de Cali contra Atlético Nacional, en la Liga I-2024 Twitter del América de Cali

Más declaraciones de Jhon Bodmer en rueda de prensa

¿Cómo se tiene que recomponer Nacional luego de este encuentro?

"Ganando responsabilidad de todos, empatando es responsabilidad de todos y perdiendo también es responsabilidad de todos. Yo estoy aquí para poner la cara y el pecho sin ningún problema. Estoy muy avergonzado y apenado con la hinchada de Nacional y yo sé que con esto no vamos a cambiar el marcador de ahorita, pero. Hay que trabajar y mientras que yo esté aquí voy a trabajar como lo he hecho hasta el día de hoy, honestamente.

¿Está contento con la nómina que tiene?

"La nómina está bien y siempre lo he dicho, estoy conforme con la nómina que ahorita tengo. Yo creo que no es necesario que traer más gente. Es bueno que cualquiera de nosotros siempre tengamos competencia. Voy a trabajar para sacar adelante el juego, pero nunca vamos a estar satisfechos por el rendimiento del equipo y por supuesto que la gente tiene derecho a reclamar y a cobrar. Es normal, es natural, pero no podemos salir a perder la cabeza. Quedan muchas fechas todavía y todos los partidos son importantes, ahora toca salir y recomponer".