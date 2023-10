Jhon Bodmer: "Los jugadores de Atlético Nacional se están poniendo el overol"

Atlético Nacional logró una victoria (3-1) importante en Tunja contra Boyacá Chicó el fin de semana anterior y con ello sumó los tres primeros puntos de Jhon Bodmer al mando del banquillo técnico.

El 'verdolaga' llegó a 30 unidades en la Liga II-2023 del fútbol colombiano y así puso un pie en las finales del campeonato, en este segundo semestre.

Bodmer afirmó este martes en rueda de prensa en la sede de Nacional, en Guarne, sentirse sereno por lo que ha mostrado su equipo desde que asumió en el banco del 'rey de copas' colombiano.

"Me he sentido tranquilo con el grupo, vamos de menos a más. Me gustó mucho la capacidad de adaptación del grupo contra Chicó, es una cancha difícil y el equipo fue competitivo", analizó el entrenador de 41 años.

En esa misma línea, el exasistente técnico de la Selección de Costa Rica no dudó en aseverar que le gusta que todo su plantel esté dispuesto a darlo todo en la cancha, se pongan el overol, como se dice coloquialmente.

"El equilibro va más allá de los nombres, es un tema de comportamiento dentro del campo de juego. Contra Chicó fueron once que se pusieron el overol y eso es muy grato para mí", agregó Bodmer.

Jhon Bodmer, técnico de Atlético Nacional - Foto: Colprensa

En medio de su intervención con la prensa, Jhon Bodmer se refirió al duelo de Copa Colombia contra Pereira, serie que pierden 2-0 y que tratarán de remontar el próximo 1 de noviembre ante su gente, en el Atanasio Girardot.

"En nuestro estadio o en otro, vamos a salir a buscar el partido, remontar y llegar a la final", afirmó sobre el juego de vuelta de semifinales frente al 'matecaña'.

Por último, fue consultado del proceso anterior y lo que quiere hacer en Nacional, por supuesto, Bodmer no dudó en que quiere implementar su sello, que los futbolistas se sientan cómodos y tranquilos con su estilo de juego.

"Encuentro a un Nacional que simplemente trabajaba de una manera distinta a lo que yo lo hago, simplemente es una forma distinta de trabajar, yo lo hago de forma distinta y, como es distinto, es natural que el grupo encuentre y necesite una forma de adaptación a esa forma de trabajar. Simplemente son formas y son maneras y necesita el tiempo para que se adapten a esas maneras; así que no encuentro algo inadecuado que hablar del proceso anterior, y menos en la posición en la que encontré a la institución, con los puntos y la clasificación de Copa. Es un grupo que tiene la capacidad de gestionar resultados, de enfrentar rivales y de una u otra manera adaptarse a esas; simplemente, como es natural como entrenador, yo quiero dar mi sello y que este se vea en la cancha", concluyó Bodmer.

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional?

El siguiente partido de los 'verdolagas por Liga II-2023 será frente a Alianza Petrolera el jueves 26 de octubre, a partir de las 8:20 de la noche, en el Atanasio Girardot.

