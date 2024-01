Jhon Bodmer no le 'echó tiza' al tema de Wuilker Faríñez y habló sobre su reemplazo

Este miércoles 10 de enero, Jhon Bodmer atendió a los medios de comunicación y analizó lo que ha sido la pretemporada de Atlético Nacional. Además, el estratega ‘verdolaga’ habló sobre la no contratación de Wuilker Faríñez.

Solo minutos después del comunicado oficial emitido por los antioqueños, en el que descartaron al guardameta venezolano para 2024, el entrenador verde tomó la palabra y sin darle muchas vueltas al asunto, afirmó que están buscando jugadores con disponibilidad inmediata.

“Lo de Wuilker ya todos lo saben con el comunicado, no quiero decir nombres hasta que las negociaciones se puedan aterrizar. Tenemos en 10-11 días el inicio de la competencia local, necesitamos a alguien con el que podamos contar inmediatamente. Hay un arquero del torneo local que queremos desde diciembre”, afirmó inicialmente Jhon Bodmer en la conferencia de prensa.

Además de eso, el entrenador ‘verdolaga’ reveló las formas y metodologías de cómo “El profe Milton Patiño, con todo el departamento de análisis, tenemos casi 20 arqueros analizados desde las características que necesitamos. Pensamos en pies, atajar y juego aéreo, pero sobre todo, pensando en la Copa Libertadores”, complementó el entrenador de Atlético Nacional.

Otras declaraciones:

La pretemporada ‘verdolaga’...

“Arrancamos una pretemporada muy intensa, cumpliendo los objetivos físicos. No solo se cumplen desde lo que evalúa el departamento de rendimiento, sino desde la disposición, podemos correr mucho, pero estamos haciendo una pretemporada en la que se están dando los conceptos de forma detallada. Estoy muy contento por el momento”.

Las nuevas caras...

“Todos se han adaptado muy bien, en el análisis que hicimos trajimos jugadores que yo pudiera conocer de antemano, por su recorrido. No se evalúa únicamente por un vídeo o por lo que pueden hacer, es importante saber con quienes trabajaron, qué conocimiento tienen de la metodología que nosotros trabajamos. En tema de conceptos se han adaptado muy bien hasta el día de hoy. Nunca voy a estar conforme, nunca. Desde que me levanto no estoy conforme, en mi día a día, pero estoy contento con lo que tengo aquí. Eso es lo que le digo a los jugadores, les decía en la tarde que los números son muy buenos, pero que podemos hacerlo mejor. No les puedo decir que todo es excelente porque entrarían en una zona de confort”.

Los puntos a reforzar en este mercado...

“Si no se da lo del volante ‘10’, es importante lograr un jugador polifuncional en la línea ofensiva. Pensamos en un ‘10’ que inclusive pueda defender en banda, para poder contar con el doble ‘9’. Por naturaleza, el volante creativo no juega por fuera, pero para mí es clave que puedan marcar por fuera y atacar por dentro”.

Los compromisos internacionales...

“Pienso en la Copa Libertadores, mi mentalidad es ganar todo. Joan Castro es un jugador que puede jugar en las varias posiciones y cumplir muy bien. Quiero que mis rivales estén pensando con quien voy a jugar en las distintas posiciones. Todos estamos en un proceso de consolidación, para mí es importante que ellos tengan la mentalidad para entender que cuando se habla bien de ellos, la responsabilidad es mayor. Tener distintos jugadores en diferentes posiciones, hace que la competencia crezca”.