Jhon Bodmer no pierde el tiempo en Nacional: "Queremos conformar una nómina más competitiva"

Atlético Nacional ya se prepara para lo que será su participación en las distintas competencias del 2024, pues luego de haberse coronado campeón de la Copa Colombia, el cuadro 'verdolaga' aseguró un cupo en la fase previa de la Copa Libertadores ; situación que ya pone a algunos a evaluar cuáles serían las mejores estrategias para tener un buen rendimiento y una nómina competitiva.

Uno de ellos es el propio técnico de Atlético Nacional, Jhon Bodmer, quien en rueda de prensa en la mañana del martes 12 de diciembre, comentó sus expectativas para la próxima temporada. "Queremos conformar una nómina más competitiva para luchar en torneos nacionales e internacionales. Estamos evaluando posibles jugadores", dijo que el estratega bogotano.

Por otro lado, habló de uno de los fichajes del cual más se escuchó en las últimas semanas. "Torres (Edwin) es un extremo que nos da variabilidad en la nómina. Los extremos que tenemos actualmente, tienen una condición enfocada a rematar al arco, Torres tiene unas condiciones diferentes", sentenció el timonel 'verdolaga'.

Asimismo, no dejó atrás el futbolista de la Equidad, el cual espera ganarse un puesto en el once titular del 'verde'. "Castro (Joan) está entre los cinco laterales del país que tienen mejor uno a uno defensivo, también tiene buen juego aéreo e ida y vuelta".

*Otras declaraciones

Juan Pablo 'Tatay' Torres, jugador con buen presente...

"'Tatay' es un jugador de proyección, sigue necesitando partidos para tomar experiencia, tiene grandes condiciones. Estamos mirando jugadores para todas las líneas, todo lo que sume, será bienvenido".

Juan Pablo 'Tatay' Torres, en el clásico paisa. @nacionaloficial

Derrota contra Independiente Medellín

"El resultado ante el DIM fue escandaloso, no me queda más que pedirle disculpas a la hinchada, todos estamos afectados. No es fácil enfrentar a Millonarios a los tres días y le encuentro un valor inmenso a competir en Bogotá".

Herramientas en Atlético Nacional

"En Atlético Nacional está todo, es impresionante la cantidad de gente que trabaja por el bienestar del club. Queremos sacarle el jugo a cada uno de los elementos que la institución nos ha dado para trabajar".

Futuros líderes en el 'verdolaga'

"El tema de liderazgo es relativo, hay líderes con el ejemplo, otros con arengas, en Nacional tenemos distintos tipos de líderes. Estamos viendo jugadores que nos aporten desde lo deportivo, tenemos proyectado ganar la fase previa de Copa Libertadores".

Divisiones inferiores..

"Los jugadores de nuestras divisiones inferiores, constantemente se enfrentan en sesiones de trabajo a jugadores de la plantilla profesional. Hay que entender que a algunos jugadores les puede costar el debut, pero eso no significa que no rendirán más adelante".