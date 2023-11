Jhon Bodmer, tras caer 0-1 contra Millonarios: "Cuando se pierde es difícil ver cosas buenas"

Atlético Nacional no pudo hacer valer su localía y terminó cayendo 0-1 contra Millonarios en el estadio Atanasio Girardot gracias a un gol de Daniel Cataño. Tras el partido, Jhon Bodmer, técnico del conjunto 'verdolaga' analizó el encuentro y se mostró conforme con el actuar de su equipo.

En primera instancia, dejó claro que la idea de juego de sus dirigidos se vio en el terreno de juego, pero no se logró insistir en lo propuesto lo suficiente como para poder ganar o, por lo menos, empatar el marcador. "Vi un Nacional desarrollando la idea de juego. Los vi con convicción, con intensidad, detalles en toma de decisión y en ejecución. Creo que el momento del gol fue un baldado de agua fría. Ahí caímos y nos faltó insistir en la idea. Veía el deseo de ir hacia adelante, pero al no insistir en la idea de juego, muchas veces eso nos frenó. También hay virtud de Millonarios que manejó una defensa zonal. Por momentos, cuando pudieron, se defendieron con la pelota. Pero, en las estadísticas, tuvimos el balón. Fue un partido muy cerrado", aclaró el técnico bogotano.

De hecho, fue insistente en aclarar que su equipo se mantuvo a la altura y rescató los 25 minutos iniciales, aunque también, con los pies en la tierra, confesó que el atacar los espacios no se les dio de la mejor manera. "Cuando se pierde es difícil ver cosas buenas. Yo como entrenador tengo que ver el vídeo con mucha calma, pero yo rescato muchas cosas buenas del grupo. Yo vengo aquí, con un marcador en contra, contra el archirrival, en casa y estoy pensando en que no todas las cosas fueron malas cuando muchas cosas se hicieron bien, hubo 25 minutos donde hicimos muy bien las cosas, metimos al rival. Nos costó atacar espacios. Allá hay que insistir y mejorar en atacar en espacios y por supuesto que hay un mérito de Millonarios, pero hasta ahí hicimos mucho daño. Tenemos que seguir creyendo en la idea. Entiendo que ante un marcador adverso y que la gente no vea que hicimos las cosas bien", insistió.

Finalmente, habló del rival y comentó que esperaba que hubiese similitudes a su encuentro contra Alianza Petrolera. Sin embargo, el resultado para el partido contra el 'embajador' no resultó igual que contra los 'petroleros'. "Pensamos que era un partido que estructuralmente se iba a parecer al partido contra Alianza Petrolera por la estructura que utilizan en Millonarios. En los primeros 25 minutos encontramos las ventajas, llegamos hasta la línea defensiva de nosotros y nos faltó atacar ese espacio y superar esa última línea de presión", declaró.

Acción de juego del partido de Atlético Nacional vs. Millonarios, en la Liga II-2023 del fútbol colombiano Archivo de Colprensa

Otras declaraciones de Jhon Bodmer en rueda de prensa

Sobre Dorlan Pabón...

"El plan ni siquiera era que jugara 45 minutos, sino que jugará menos. Es un jugador experimentado que se sabe regular. La idea era que se pueda regular y que nos pudiera aportar al tema ofensivo en el equipo".

¿Jugará Nelson Deossa los próximos partidos?

"Nelson Deossa hasta hace poco se reincorporó a los campos de juego. Venía con un tema de su tobillo. Apenas se reincorporó el campo. No estaba para jugar. Toca cuidar a todos mis jugadores. La intención era igualarlos, ganarles las bandas. Creo que los servicios tenían que ser con más precisión, pero alcanzamos a empujar un poco al final".