Jhon Bodmer y su deseo para el 2024: "Quiero seguir creando grandeza para Atlético Nacional"

Jhon Bodmer logró llevar a Atlético Nacional hasta un nuevo título de Copa Colombia en 2023 , pero no quiere quedarse solo con eso y ahora, de cara a lo que será su próxima temporada al mando del cuadro 'verdolaga', buscará seguir el rumbo de la victoria con ganas de más y más torneos.

De hecho, en el canal de YouTube de Nacional, el propio entrenador reveló varios de sus planes para el próximo año , habló de refuerzos y hasta le dio tiempo de dar una pequeña reflexión a todos los que lo escuchan.

En primera instancia, habló de lo que buscará hacer con el equipo paisa, sus aspiraciones y las ideas que busca plantar en sus dirigidos. "Para el 2024 quiero ayudar a seguir creando grandeza para la institución. Nacional ya es grande, de hecho, pero yo quiero aportar mi grano de arena. En el 2024. Nacional buscará ser campeón de absolutamente todo, jugar con intensidad, salir a dominar", aseguró.

También habló de las necesidades del equipo y que es lo que le falta al plantel para tener lo que el busca. "Tenemos que buscar un central, más que todo por la ida Cristian Zapata. Necesitamos un central, en lo posible de zurdo, pero y si no es zurdo, que sepa manejar el perfil izquierdo. También está la necesidad de un lateral izquierdo por el tema de convocatoria de Ocampo a selección y la lesión de Andrés Román", dijo respecto a la defensa.

"Extremos también buscamos, con ambos perfiles y que jueguen con perfil cambiado. También volantes centrales que sean de marca o mixtos. Por la idea de todos los chicos que salieron, como John Solís, como Palacios, como la ida de Nelson Deossa o como Roberto Mejía y John Duque, que está en un proceso de cirugía y va a estar fuera de entrenamiento, esto nos obliga a completar más que todo ahí en este tema de esta posición, también en mirar jugadores en temas formativos. Igualmente, estamos mirando el tema de arqueros por el tema de la ida de Kevin Mira", terminó por agregar.

Otras declaraciones de Jhon Bodmer

Jhon Jairo Bodmer, director técnico de Atlético Nacional en el 2023, en medio de un partido contra Millonarios Archivo de Colprensa

Respecto a la salida de Kevin Mier

"Hay sentimientos encontrados, lo primero y lo más importante es ver el lado bueno y me alegro mucho de que siga creciendo, que sigue avanzando, que siga escalando y que de verdad que le deseo absolutamente lo mejor a él. Lo conozco desde que yo estaba en segunda división en Valledupar. Tuve la oportunidad de ponerlo a debutar en el fútbol profesional y me di cuenta de la clase de persona, de jugador que es. Yo estoy feliz de que se fuera a cumplir su sueño, pero por otro lado tenía un sentimiento de nostalgia por no seguir contando con un arquero de la categoría que Mier, pero trabajamos para poder tener la posibilidad de darle la posibilidad a otros arqueros y ahora la otra escala".

Su deseo para el 2024...

"Para mí lo más importante siempre es la bendición de tener vida, de tener salud y como les digo mis jugadores, ojalá en sus casas puedan tener la mejor estabilidad. Que Dios les pueda brindar estabilidad en cada una de sus áreas, emocional, sentimental, que financieramente puedan estar bien, que emocionalmente también puedan estar, tener una familia tranquila y ojalá podamos reflexionar y pensar que el siguiente día podamos ser mejores y sacar de nuestra mejor versión".