Jhon Charria: "Tolima se acostumbró a ganar títulos de visitante, ojalá ganen su tercera estrella"

Este domingo, se disputará el partido de vuelta de la final del fútbol colombiano entre Tolima y Millonarios. La llave va igualada a un gol y todo está servido para que el nuevo campeón se defina en el estadio El Campín.

Y para vivir las horas previas del importante compromiso del balompié nacional, GolCaracol.com contactó a Jhon Charria, exmediocampista del cuadro 'pijao' y quien estuvo en la plantilla que bordó la primera estrella en el escudo de los ibaguereños.

El otrora volante de creación, y especialista en los cobros de tiros libres, confía en que el 'vinotinto y oro' vuelva a dar la vuelta de visitante, como ocurrió en las dos ocasiones en que el club se erigió como el mejor de Colombia.

"Tengo mucha expectativa por lo que pueda hacer Tolima, espero que hagan un buen trabajo. En la ida no se dio la victoria, pero la final está abierta, el equipo ha sido un gran visitante desde hace varias temporadas", expresó de entrada en la charla.

Charria Escobar defendió la camiseta del Deportes Tolima entre 2002 y 2008, años en los que anotó 72 dianas y, además, fue el máximo goleador de la Liga nacional en 2006. Es el segundo anotador histórico en el equipo de la ciudad 'musical', lo fue hasta que lo superó Marco Pérez.

Los 'embajadores' son un rival complicado, primeros en la reclasificación, ¿Cómo analiza al rival?

"Llega con bajas sensibles, pero tienen un gran plantel. Gamero ha potenciado jugadores jóvenes que le dan resultados, ellos aprovechan las oportunidades y si les toca jugar en la final darán todo, tienen las condiciones para hacerlo. Millonarios va a querer festejar en su 'patio', el partido será muy difícil, para ambos equipos".

¿Qué será lo más importante para que Tolima derrote a Millonarios?

"Tiene que hacer lo que hizo durante todo el semestre, el orden que caracteriza a los equipos de Hernán Torres, aprovechar los espacios que dejen Millonarios, que seguramente saldrá a buscar el resultado en su estadio".

¿Podrá Tolima dar la vuelta en El Campin?

"Las dos estrellas se ganaron de visitante, la Copa Colombia también la ganó de visitante, se acostumbró a eso y los hace peligrosos, será un partido parejo, pero si tienen el orden necesario se llevarán el campeonato a Ibagué".

¿Qué semejanzas ve con la final que usted ganó, en 2003?

"Era un equipo muy táctico, a donde iba siempre trataba de estar ordenado, parecido a lo que hace Tolima ahora. En esa final ganamos 2-0, pero en Cali nos voltearon y en penales lo ganamos".

Y se llevaron a Jaminton Campaz a la Copa América, ¿El 'pijao' sentirá su ausencia?

"Él es un diferente, tiene un gran talento, en la selección entró y no desentonó, pero ahora no lo tenemos en el equipo. No se puede depender de un jugador, si bien hace mucha falta, Tolima tiene jugadores que pueden hacer el mismo aporte de Campaz".

¿Se anima a dar un resultado?

"Quedará empatado y nos vamos a penales (risas). Por lo que son los dos equipos, pero ojalá Tolima pueda ganar su tercera estrella".