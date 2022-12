Jhon Duque, el guerrero azul en la final de ida entre Millonarios vs. Santa Fe

El mediocampista del cuadro ‘embajador’ fue la figura en la victoria del equipo azul por 1-0 frente a Santa Fe en el primer encuentro por la estrella de la Liga Águila-II.

Qué mejor que un bogotano haya sido la figura de la primera final capitalina en la historia del fútbol colombiano. Jhon Duque se llevó todos los aplausos por parte de los más de 32 mil hinchas azules que colmaron las graderías de El Campín.

En la victoria por 1-0 de Millonarios este miércoles frente a Santa Fe, gracias a la anotación del uruguayo Matias de los Santos, Duque fue el bastión en la mitad de la cancha. No había balón que no corriera y recuperación que no hiciera parecer fácil. Más cuando el rival buscaba las faltas cerca al área azul para apostarle a su fuerte: la pelota parada.

El bogotano de 23 años, es el nuevo ídolo albiazul. Llegó a principio de año como un desconocido y partido a partido el ‘ole, ole, ole, ole, Duque, Duque’, retumba con más fuerza en cada barrida del número 22 de Millonarios.

Frente a Santa Fe, Duque no solo recuperó implacablemente cada balón que fue a luchar, sino que fue ese primer pase que resultó a las espaldas de los zagueros ‘cardenales’ que pasaron una complicada noche cada vez que los atacaban por los costados.

Al final del encuentro, Duque sostuvo que “vamos por buen camino, pero tenemos que dar todo en la segunda final”.

“En el otro partido debemos tener mucho orden en la parte de atrás y arriba no perdonar ninguna opción creada. Hoy (miércoles) lamentablemente no aprovechamos las que tuvimos”, finaliza el bogotano con la sensación de que Millonarios pudo haber anotado un segundo gol.