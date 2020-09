Jhon Duque: “Nosotros pensamos en meternos entre los ocho finalistas, tenemos ganas de pelear”

Jhon Duque atendió este jueves a los medios de comunicación y habló sobre el comportamiento que él y sus compañeros han tenido durante estos cinco meses. En Millonarios siempre se trabajó de gran manera bajo las órdenes de Alberto Gamero, aseguró el mediocampista ‘azul’.

“Estoy en un grupo dedicado, que ha trabajado muy duro en esta época, por el tema que no había competencia, que no se tenía trabajo en el campo, hemos estado dedicados a lo que nos pidió el cuerpo técnico”, indicó Jhon Duque.

El próximo rival de Millonarios será el Deportivo Cali, en el partido que se tuvo que aplazar meses antes. Este será el primer partido oficial de los ‘embajadores’ en el reinicio del fútbol profesional colombiano.

“Un rival durísimo que antes de la pandemia empataba mucho, venía invicto y era muy difícil ganarle, ayuda mucho el tema que tienen jugadores muy jóvenes, pero Millonarios como equipo grande tiene que salir a buscar la victoria contra un rival extremadamente duro, pero se les puede ganar”, agregó el mediocampista bogotano.

Sobre la manera de juego que quiere implementar al técnico Alberto Gamero, Jhon Duque aclaró que Millonarios siempre saldrá a ganar en las canchas del país. Además, de mantener el arco en cero lo más que se pueda.

“Tenemos necesidad, pero no debemos atacar como locos, los 1-0 nos sirven, hay que tener paciencia en la mitad de la cancha y concretar las que se tengan, hay que salir a buscar los partidos. Todo está por hacerse, por ganar, no estamos en una posición favorable, pero iremos escalando”, aseveró Jhon Duque.

Millonarios no empezó de la mejor manera el 2020, debido a los resultados conseguidos se encuentra fuera de los ochos clasificados. Sin embargo, Jhon Duque asegura que los ‘embajadores’ buscarán meterse en la fiesta de fin de año en las fechas que restan.

“Es un equipo que trabaja por revertir la situación, muchas personas de pronto estarían desmotivadas, pero todos pensamos es en meternos a los ochos, eso me da alegría y me dan ganas de ir a pelear, como ellos lo harán en la cancha, lo daremos todos y estamos confiados en que las cosas nos irán bien”, aseguró el exFortaleza.

Para el reinicio del fútbol profesional colombiano, Millonarios sumó a un viejo conocido en la zona defensiva. Matías de los Santos retornó al club ‘azul’ y Jhon Duque cree que el uruguayo le será de gran ayuda al equipo dirigido por Alberto Gamero.

“El regreso de Matías me tiene contento, eso me llena de confianza, el trabajo del cuerpo técnico, Rengifo es un jugador joven y me tiene sorprendido, lleva muy buenas practica y nos dará una mano muy grande y el regreso de Santiago es un tema importante que nos aportara en la mitad de cancha”, concluyó Jhon Duque.