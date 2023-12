Jhon Duque reveló cómo está, tras fuerte choque con Luciano Pons en Nacional vs. Medellín

Jhon Duque no pudo continuar jugando el clásico antioqueño contra Medellín y todo tras un fuerte choque de cabezas que tuvo con el delantero del DIM, Luciano Pons. El volante 'verdolaga' tuvo que ser sustituido a los 32 minutos de juego en el Polideportivo Sur y en su lugar ingresó Nelson Deossa.

Duque fue a disputar un balón aéreo en la mitad del campo que había sido lanzado por Harlen Castillo, guardameta de Nacional, ante la presión latente de Brayan León Múñiz. En ese intento por quedarse con el balón, el jugador 'verdolaga' tuvo un gran golpe con Pons, ambos cayeron al piso, pero el más afectado fue Jhon que se fue luego a los camerinos. Tras una primera revisión médica, confirmó en rueda de prensa su diagnóstico preliminar.

En rueda de prensa, Jhon Duque se refirió a cómo está su estado de salud, especialmente su nariz, que fue la parte afectada en el duro choque con Luciano Pons. El exjugador de Millonarios apareció con un vendaje en esa parte del cuerpo.

"Respecto a la nariz es una fractura, esperamos mañana (lunes) a ver qué me dice el otorrino", afirmó el futbolista de Atlético Nacional.

El 'rey de copas colombiano' cayó goleado por 0-5 en el clásico, resultado que lo dejó sin opciones en el Grupo B. Jhon Duque dejó su reflexión del duelo, que no pudo concluir a raíz de los disturbios que protagonizó un sector de la hinchada de Nacional en las tribunas del Polideportivo Sur.

Jhon Duque con Atlético Nacional - Foto: Nacional Oficial

"Como reflexión primero triste por el resultado, por la manera en que se pierde, pero siento que hay que afrontar esas adversidades en la vida, ponerle el pecho a las balas; hacerse fuerte ante la adversidad; en ese orden de ideas, reconocer el rival cuando gana. Nos vamos tristes por el resultado y también por cómo nos vamos con nuestra hinchada, por lo acontecido, porque no se pudo terminar un partido; eso no se espera nunca uno como jugador de fútbol; es algo que es doloroso, es algo que no me había tocado", expresó.

Otras declaraciones de Jhon Duque:

El balance del semestre

"Un semestre regular, el grupo que siga, alcanzar ese estado de equilibrio en el que se pueda más constante en el rendimiento, también deja grandes enseñanzas. Veo un grupo totalmente dispuesto, que siempre quiso salir adelante, que siempre quiso trabajar, y muchas veces, siento yo, la inexperiencia pesa, pero todos nacimos para aprender y el fútbol nos enseña todos los días, lo importante es aprender de todo eso".

Su continuidad en el equipo

"En cuanto al futuro mío estaba enfocado en terminar bien el semestre, en obtener un objetivo grupal importante que era clasificar a la final y ganar un titulo más, pero lamentablemente no se pudo. Hoy es un día demasiado emotivo para nosotros y no es bueno tomar decisiones. Recuperarme bien y mirar qué viene y entregarle todo a Dios".