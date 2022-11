Jhon Figueroa: "Qué mejor que este título, tapando el penal definitivo para seguir soñando con la A"

Luego de coronarse campeón y acercarse al sueño del ascenso a primera divisón del fútbol profesional colombiano , el portero de Atlético Huila , Jhon Figueroa Córdoba, reveló varios detalles del campeonato conseguido, en la noche del 15 de noviembre.

En una entrevista para GolCaracol.com, el guardameta de 29 años contó su estrategia para atajar el penal definitivo que los coronó como campeones y su historia de vida, con la que ha llegado a tocar el éxito en el fútbol, con las manos.

¿Cómo preparó la definición desde los once pasos?

“En esto siempre se trata como de estudiar de mirar el rival, aprovechamos que ellos tuvieron esa definición en el primer semestre contra Quindío y ya se tenía reflejo sobre a dónde habían pateado, se habló con el profe y el analista de vídeo y se dio la fortuna de atajar ese último penal para conseguir el campeonato”.

¿Qué le dijo el entrenador Néstor Craviotto, después del campeonato?

“El profesor tranquilo me dijo que tenía que disfrutar de esos pequeños momentos, ayer nos tocó disfrutar de eso, porque sabemos que tampoco es algo que se ve todos los días, pero con mucha mesura, con mucha tranquilidad porque sabemos que se viene el próximo partido, que nos queda ya la definición de ese gran objetivo que tenemos todos y la responsabilidad ante el objetivo que tenemos claro”.

¿Qué influencia tuvo la hinchada para ustedes?

“La hinchada tuvo bastante influencia, poder ver toda la gente que fue a norte, sur y occidental, donde estaba todo copado, ellos siempre han nos han apoyado. Nos acompañaron el primer semestre que no fue tan bueno y ahora, también; siempre estuvieron ahí, eso siempre va a importar, siempre va a influir bastante, es una motivación para nosotros”.

¿Cómo llegan para enfrentar nuevamente a Boyacá Chicó por el ascenso?

“La confianza está arriba, veníamos de un margen de error donde si se perdía esa final del segundo semestre, se nos acababa el año y yo creo que es fundamental en lo anímico tener dos opciones más para ascender ahora y más nos motiva a empezar esta final ahora de local”.

“Es verdad que no somos perfectos, pero es bueno corregir ganando y más con un título. Debemos trabajar la ansiedad, pararnos bien, no meternos tan atrás y contrarrestar esos pequeños detalles porque este es un buen rival, que viene trabajando hace un tiempo”.

¿Cuál ha sido el mejor momento de su carrera profesional?

“Yo creo que esto es de lo mejor que me ha pasado en este deporte a tanta lucha a tanto sacrificio, tanto esfuerzo y aquí se vienen dando los frutos. Me ha tocado duro, me ha tocado aguantar muchas cosas, me ha tocado esperar callado, trabajar, por ejemplo, este semestre tampoco empecé de titular, pero como me dijo una vez el profe: ‘tenía que estar preparado cuando llegara la oportunidad’, y bueno, qué mejor que este título, tapando el penal definitivo para seguir soñando; Dios nunca falla”.

¿Cuál fue el mensaje de su familia?

“La familia; los que siempre están, los que nunca abandonan. Mi hermano, mi padre, ellos siempre estuvieron positivos, me llamaban en las noches y me decían: ‘positivo y tenga fe que eso es de usted, ha trabajado por eso, lo ha luchado, ha soportado muchas cosas’ y unos a entra a la cancha pensando en ellos, en darles alegrías”.

“Le dije al profe, viernes buen partido, lunes buen partido y salgo directo desde Tunja a Montería porque quiero ir a disfrutar esto con ellos”.

¿Sueña con la Selección Colombia?

“Uno como futbolista tiene el sueño de hacer buenos torneos, buenos partidos, ganar títulos, pero ese sueño de selección Colombia siempre está, no soy ajeno a eso, me lo he imaginado, lo he soñado, he trabajado por eso, hemos venido haciendo un buen torneo y esperemos ascender, en primera división lo ven más a uno y qué bonito sería seguir haciendo un buen semestre para que se acerque ese sueño de la selección”.