“Jhon Hinestroza es buen árbitro, pero debe saber que las tarjetas no son repartir por repartir”

Jhon Hinestroza fue tema en el partido de Pasto 1-0 Santa Fe , por la ida de los cuartos de final del fútbol colombiano: sacó 10 tarjetas amarillas.

Jhon Hinestroza, el árbitro que se hizo tendencia en redes sociales

Tres de estas amonestaciones fueron para los jugadores del equipo nariñense, y las siete restantes a los ‘cardenales’. Además, el juego se detuvo y hasta Leandro Castellano mostro su inconformismo con lo que pasó.

Por esa razón, en GolCaracol.com hablamos con Wilmer Barahona, reconocido exárbitro vallecaucano quien opinó de la actuación de Jhon Hinestroza y de paso lo aconsejó para que tome con más mesura el uso de las tarjetas amarillas.

¿En su opinión que tal el pareció la actuación de Jhon Hinestroza en Pasto vs Santa Fe?

“En el partido el árbitro Hinestroza, primero tenemos que revisar que su actuación no haya influido en el resultado y no influyó, no hubo ningún error. Ya en la parte disciplinaria es un árbitro que continuamente saca muchas tarjetas amarillas, en algunos casos puede haber manejo de control de juego y él no lo hace, sacar muchas amarillas hacen que los jugadores pierdan la alegría del juego, buscar con fuerza pero sin mal intención el balón, porque un jugador amonestado ya está condicionado. Le falta que alguien le diga que es muy buen árbitro, pero debe aprender a manejar las tarjetas, no son para repartir por repartir, hay que sacarlas en el momento preciso y en la jugada que se considera, creo que su actuación fue buena aunque en lo disciplinario pudo hacer mejor control de juego”.

¿Es tan necesario tantas tarjetas amarillas?

“Son necesarias, porque es decir al jugador que cometió una falta de forma temeraria y debe cuidar su forma, pero deben ser de manera inteligente, buen manejo disciplinario, del juego, por lo tanto en el caso de Hinestroza saca muchas tarjetas y en algunos casos injustas y en otros con un llamado verbal alcanzaba”.

¿Cree que se disfruta menos el partido cuando se pausa tanto el ritmo de juego por parar a amonestar?

“Al sacar tantas tarjetas le quitan la fogosidad al jugador, porque ya no pueden entrar a quitar un balón con fuerza, porque entran con temor, entonces el fútbol va a perder un poco eso, no sabe si en una normal le sacan la otra y termina en roja. Perjudica a los equipos tantas amonestaciones”.

¿Qué piensa de la forma en la que se expresa el juez Jhon Hinestroza? ¿Severa o es su forma de arbitrar?

“Frente a la situación de la severidad o fuera de tono uno lo ve cuando son nuevos, cuando yo lo empecé a ver a él dije que es mejor atajar que arriar, pero ya no es nuevo, tiene experiencia y debe manejar de forma adecuada, la comunicación con los jugadores. Obviamente hay momentos en las que hay que tomar medidas, con tono alto, pero no continuamente eso hace que los jugadores le pierdan el respeto o piensen que los está tratando de forma grosera”.

¿Qué consejo le daría?

“Es un muy buen árbitro, el cual necesita alguien que lo asesore, que le diga que el mejor no es el que saca muchas tarjetas, ni el que no saca, el mejor es el que le da el control de juego, es mi recomendación para Jhon Hinestroza”.