Jhon Jáder Durán y un enojo con una persona, por una crítica a la depresión que vivió Edwin Cardona

En las últimas horas el actual jugador del América de Cali, Edwin Cardona, se sinceró y confesó, en una entrevista, que pasó un momento de depresión en el cual su hijo de 8 años fue su 'salvación'. No obstante, un comentario mal intencionado de un internauta desató la 'furia' del futbolista Jhon Jáder Durán, quien de inmediato mostró su apoyo a Cardona.

La polémica comenzó cuando un usuario respondió en Instagram la confesión del jugador del América de Cali y dijo: "Muchos quisiéramos estar en su lugar con ser futbolista... Depresión un albañil o alguien que trabaja para ganar el mínimo... Pero ellos si están tristes se suben a su carro último modelo y se pasa cualquier tristeza".

Hecho que hizo que el actual jugador del Aston Villa y de la Selección Colombia, Jhon Jáder Durán, mostrara su inconformidad. "Somos personas como todo el mundo y también sentimos gran estúpido, piensa antes de escribir por un puto teléfono", sentenció el antioqueño.

Cabe resaltar que aunque la actualidad de Edwin Cardona es positiva con el conjunto 'escarlata', pues meses atrás su realidad era muy diferente y llena de agonía, así como lo contó al medio 'DirecTV Sports'. “Sepan que al final nosotros somos seres humanos, yo llegaba a mi casa y tomaba pastas para poder dormir, sufría de depresión, tener que estar las 24 horas con una persona que me acompañara a entrenar, después del entrenamiento en el carro, durmiera conmigo. Llegué una época en la que solo tenía a mi familia, a mi hijo que tenía nueve años, que era el que podía viajar, porque mi esposa no podía por temas de salud. Dios le pone esas personas a uno pero un niño de 8 años (su hijo) fue la única persona que me salvó de alguna tragedia que yo hubiera hecho en lo personal. Nadie me preguntaba por qué no jugaba, por qué no me metían”, dijo el jugador paisa.

Por el momento, el deportista con pasado en Boca Juniors espera seguir con la buena racha en el América de Cali y comandar al club vallecaucano a las instancias finales del torneo local, donde se ubican en segundo lugar a un punto del líder Águilas Doradas.

En la presente temporada, con el conjunto 'escarlata' Cardona ha anotado 4 goles y ha sido uno de los jugadores fundamentales para darle el crecimiento futbolístico al América de Cali, quien se postula para ser uno de los candidatos para llevarse la 'estrella de navidad'.