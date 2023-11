Jhon Jairo Bodmer, DT de Nacional: "Estoy pensando en que quiero ganar, ser campeón"

Atlético Nacional sufrió contra el Deportivo Pereira, pero al final logró el tiquete para jugar la final de la Copa Colombia 2023. Los dirigidos por Jhon Jairo Bodmer se impusieron en la tanda de penaltis por 5-3 al 'matecaña' tras el 3-3 en el marcador global. Ahora, el estratega del 'verdolaga' sueña con más, no duda en quedarse con el trofeo de campeón, y por supuesto, de guiar de buena manera al cuadro antioqueño en la Liga II-2023.

"Estoy pensando en que quiero ganar y ser campeón, no pienso en cuándo me voy a ir, sino en cuanto tiempo me voy a quedar. El sinónimo de Nacional es título, campeonato, ganar, gustar, agradar, ese es Nacional. Creo que todos los que nos sentamos en este puesto lo tenemos claro, creo que todos hemos dado el mejor esfuerzo, es la dinámica del fútbol y ya veremos qué pasa", sostuvo el exasistente técnico de la Selección de Costa Rica en charla con 'Espn'.

Además de llegar a la final de la Copa Colombia 2023, certamen en el que espera rival el cual saldrá entre Millonarios y Cúcuta Deportivo, Jhon Bodmer agregó que su firme convicción es llevar a Nacional a lo más alto. Con sus capacidades asegura que se perfila para ser uno de los mejores entrenadores del país.

Jhon Bodmer, técnico de Atlético Nacional - Foto: Colprensa

"Tengo claro que se necesita ganar, además yo quiero ganar, quiere quedar en la historia (del club), quiero ganar muchos títulos y ser el mejor entrenador de Colombia; yo me la tengo que creer, porque sino quién cree en mí", aseveró.

Publicidad

Desde su llegada al banquillo técnico de Nacional, Jhon Bodmer le ha apostado por la mezcla de futbolistas jóvenes y experimentados. Para él juega el que mejor esté físicamente.

"Yo no miro la cédula, yo miro en el día a día qué jugadores están en buenas condiciones, quién está marcando diferencia, quién demuestra carácter y personalidad. Siempre está el interrogante si ese talento lo van a demostrar en el escenario o en otros contextos donde se podría apostar por jugadores jóvenes. Entre más robusta la nómina, muchísima más competitividad vamos a tener", agregó.

Por último, el director técnico de Nacional habló de Emilio Aristizábal, el hijo de Víctor Hugo Aristizábal, quien debutó oficialmente con la camiseta 'verdolaga'.

Publicidad

"Yo sé lo que es ser papá; tengo 4 hijos, entiendo a 'Aristi' en otros escenarios. Si algo que a mí me quebranta son mis hijos; las emociones de los hijos es un tema hermoso y me alegra que 'Aristi' lo sienta de esa manera y qué lindo poder darle esa alegría", finalizó Bodmer.

Atlético Nacional celebra en la Liga BetPlay 2023-II Colprensa

¿Cuál es el próximo partido de Nacional?

El 'verdolaga' medirá fuerzas contra el Tolima el miércoles 8 de noviembre, por la fecha 20 del 'todos contra todos' de la Liga II-2023. El partido comenzará a las 7:30 de la noche en el Atanasio Girardot.