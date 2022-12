Jhon Jairo Tréllez: “Nacional está pagando las cosas que se hicieron mal en el pasado”

El segundo máximo goleador del equipo 'verdolaga' entregó su opinión sobre la actualidad y la razón de los recientes resultados bajo el mando del brasileño Paulo Autuori.

Jhon Jairo Tréllez, exjugador de Atlético Nacional, habló en la previa del clásico, de este miércoles, frente a Independiente Medellín, y entregó su punto de vista sobre el presente "tormentoso", como él lo califica, del 'verde de la montaña'.

La suma de 105 goles en sus dos pasos por Nacional certifica a Tréllez para hablar de Nacional.

Desde Urabá, Antioquia, el exdelantero habló con GolCaracol.com y dio sus palabras de aliento a los jugadores, cuerpo técnico e hinchas sobre lo que viene para el club.

Fue contundente sobre algunos puntos, pero amable en sus observaciones del presente.

¿Cuál es su opinión sobre el actual rendimiento de Atlético Nacional?

“La verdad ha sido un comienzo bastante tormentoso para el equipo. En algunos partidos, el equipo se ha visto bien, como contra Millonarios, ahí todos pensamos que el equipo había cogido forma, pero no. Es un equipo con muchos altibajos, pero tengo fe, hay buenos jugadores”.

¿Cómo interpreta el trabajo de Paulo Autuori con Nacional?

“Es un buen técnico, lastimosamente llegó en un momento difícil para el equipo, tanto en lo deportivo como en lo administrativo. Llegó y su jugador líder se le lesiona, caso Alexis Henríquez. Por eso empezó a reestructurar el equipo, es un equipo joven y por eso también los resultados no han sido los mejores”.

¿Cree que hay algún fallo por parte de los jugadores del equipo?

“Aquí se falló por contratar tarde, por la sanción del TAS; el equipo está pagando las cosas que se hicieron mal en el pasado. Sin embargo, yo sigo teniendo esperanza en este grupo y que seguramente va a ser fuerte para el segundo semestre, ahora no, porque todo se hizo sobre la marcha.”

¿Cuál cree que sería la solución para el bache futbolístico del equipo?

“Nacional debe empezar por diseñar una buena estructura de jugadores experimentados, caso Henríquez.Un volante con bagaje en la mitad de la cancha, prácticamente, apoyando la juventud con jugadores que no les pese ver el estadio Atanasio Girardot lleno”.

Según su perspectiva, ¿cree que este Nacional tiene hoy a un líder como Henríquez?

“No, es un equipo joven. Tienen un muy buen delantero, como Hernán Barcos, que es inteligente, pero no se ha sabido aprovechar en el trabajo colectivo. No lo hay porque los futbolistas jóvenes, por su condición, no son regulares en su nivel y además se llenan mucho de ansiedad”.

¿Cómo ve al equipo de cara al clásico contra Medellín, este miércoles?

“La fe es lo último que se pierde, Nacional está acostumbrado a grandes retos, ojalá los muchachos la metan toda y se den cuenta lo que representa jugar un clásico”.