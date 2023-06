Jhon Jairo Tréllez recordó aquel mítico encuentro entre Nacional y Millonarios en 1989

Jhon Jairo Tréllez es uno de los futbolistas más emblemáticos que han pasado por el fútbol colombiano, siendo principalmente recordado por su etapa vistiendo los colores de Atlético Nacional, aunque también tuvo paso por varios equipos míticos del exterior, entre ellos Boca Juniors o el Juventude de Brasil.

Esta vez, 'La Turbina', en la víspera del partido que enfrentará por primera vez a Millonarios y a Nacional en una final de liga colombiana en torneos cortos, recordó uno de los más míticos encuentros de nuestro balompié, aquel partido por los cuartos de final de la Copa Libertadores de 1989, y un factor diferencial que le sirvió como combustible para salir a eliminar del torneo continental al conjunto 'embajador'. Habló de dicho encuentro en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'..

"Me acuerdo que previo a ese partido alguien nos dice: 'si ustedes no ganan o eliminan a Millonarios, no los llevamos a la Selección Colombia'. Yo era uno de los jugadores más jóvenes del equipo y esa frase se me quedó", comentó Tréllez a la mesa de periodistas.

Igualmente, tuvo tiempo para acordarse del gran equipo que también tenía Millonarios en aquel momento. De hecho, Alberto Gamero, actual técnico de Millonarios, fue el central titular del conjunto capitalino. Sin embargo, sabían lo que tenían que hacer para dejar fuera del camino a su contrincante.

"Yo sabía que Millonarios tenía un gran equipo. Nosotros sabíamos que la teníamos clara, sabíamos cómo teníamos que ganar y cómo ganar en Copa Libertadores. En ese torneo se gana de local y se empata de visitante. Y ganar en casa para nosotros fue importante", dijo el oriundo de Turbo, Antioquia.

Igualemente tuvo tiempo de remembrar una frase que escuchó mientras jugaban la ida de la serie en el Atanasio Girardot, típica del folclor del fútbol.

"Recuerdo que un jugador de Millonarios decía ‘a ustedes no les alcanza para ganar en El Campín'. Ya en Bogotá, Carlos 'la Gambeta' Estrada hace el gol y a mí se me salían las lágrimas porque sabíamos lo difícil que era jugar contra Millonarios. Después yo hice mi gol pensando que estaba la hinchada de Nacional y estaba la hinchada de Millonarios, fue tremendo", recordó entre risas el antioqueño.

También pudo dar detalles de cómo recuerda aquel mítico gol que dejó a Millonarios fuera de la competición continental y que significó el 2-1 en el marcador global. "Hay algo de viveza en mi gol. Fue de salida rápida, René Higuita saca rápido, cogimos a Millonarios mal parado y con el gol logramos ganarle a Millonarios", dijo Jhon Jairo Tréllez.

Finalmente, terminó por elogiar a Millonarios comentando que el equipo 'embajador' tenía un gran equipo, pero que afortunadamente, pudieron sacar el resultado a favor.

"Siempre guardo las distancias y el respeto hacia los equipos y Millonarios siempre fue un buen equipo, ellos también tenían un muy buen equipo en esa época. Nosotros, afortunadamente, logramos pasar y quedamos campeones de Copa Libertadores", culminó Tréllez.

Esta vez, Millonarios y Nacional se tendrán que enfrentar en lo que, probablemente, sea una de las finales más significativas del fútbol colombiano, debido a que los dos equipos tienen una gran historia y unas de las mejores hinchadas del rentado local.