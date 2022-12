Jhon Javier ‘Choronta’ Restrepo jugará en este 2017 con Rionegro Águilas

Así se lo confirmó este martes el técnico Néstor Otero a GolCaracol.com en una breve charla. “Hasta mañana me voy a reunir con el presidente y tenemos más claro todo”, dijo el DT.

“De llegada de jugadores no es que pueda hablar mucho. Este miércoles cuando me vaya para Rionegro me voy a reunir con los directivos y se sabrá todo. Lo único confirmado fue la llegada de ‘Choronta’ Restrepo”.

Esas fueron las palabras del profesor Otero, entrenador de los antioqueños, sobre la actualidad y futuro de su equipo.

Cabe indicar que Jhon Javier Restrepo, de 39 años, vuelve de esa forma a los estadios de nuestro país tras un paso por el Celaya, de México.

En el balompié mexicano, ‘Choronta’ también jugó con Cruz Azul, Tigres y Veracruz, los tres del balompié mexicano, y además en Medellín y en el propio Águilas hace un par de temporadas.

“Yo había dejado una lista entre ocho y diez jugadores que no debían seguir, pero los dirigentes estaban mirando qué negocios hacer con esos muchachos”, finalizó el técnico Otero.