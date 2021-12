"Jhon Ospina no es el árbitro indicado para la final entre Tolima y Cali, era mejor Wilmar Roldán"

"La Comisión Arbitral hizo las cosas al revés. Yo, hubiera dejado para la vuelta a Wilmar Roldán, el de la experiencia. Sin embargo, Jhon Ospina ha tenido un buen campeonato y habrá que depositar toda la confianza en él", fueron las palabras de Albert Duarte, exjuez central colombiano, sobre lo designación de la terna para la gran final entre Tolima y Cali, este miércoles.

A las 7:30 de la noche, el silbato de Jhon Ospina sonará y dará inicio a los últimos 90 minutos de este segundo semestre del fútbol colombiano y los ojos de todos los aficionados se posarán en sus hombros.

Muchos no estuvieron de acuerdo con que el referee nacido en Cali fuera el encargado de impartir justicia. Sin embargo, la Dimayor no cambió su decisión.

"Al hincha, le digo que se olviden del árbitro, que lo dejen trabajar y hacer su labor. Para él también será su final, las finales las juegan los árbitros también. Les deseo los mejores de los éxitos a él y todo su equipo", agregó Albert.

Pero, Duarte no quiso dejar de lado que: "Considero que Ospina no es el árbitro indicado para la gran final, tal vez lo pudo ser para la ida en Cali. Sin embargo, si observamos el panel arbitral, no hay otro que se le acerque a Wilmar Roldán, todos están al nivel de Ospina y ya está designado. Ojalá que pase desapercibido".

Ospina es árbitro FIFA y ha estado presente en campeonatos internacionales como el Sudamericano Sub-15 de 2019 y las Copa Sudamericana y Copa Libertadores 2020.