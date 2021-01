Jhon Pajoy: "Junior siempre pelea títulos, ojalá pueda darle esa alegría a toda la hinchada"

Jhon Pajoy fue el primer refuerzo confirmado del Junior modelo 2021 y todo indica a que el futbolista se gane la titular en el equipo gracias a la confianza que le brindaría Amaranto Perea.

Para lograr ese objetivo, Pajoy Ortiz trabaja duro durante la pre-temporada del equipo barranquillero. Debe ponerse a punto y acoplarse, sobre todo, al clima caliente de la 'arenosa'.

Y mientras llega el primer compromiso del año para los dirigidos por Amaranto Perea, este miércoles contra Medellín por la Copa Colombia, GolCaracol.com contactó al caleño para conocer como han sido sus primeros días en la ciudad y el equipo 'rojiblanco'.

¿Qué le ha parecido la ciudad en estos primeros días?

"Barranquilla es una ciudad que se caracteriza por su buen ambiente y la amabilidad de su gente, no he conocido mucho porque hace poco llegué"

¿Cómo fue el recibimiento de sus nuevos compañeros de equipo?

"Los compañeros me han acogido muy bien, a varios los conocía por haber jugado en otros equipos antes. El torneo empieza bastante rápido y me falta adaptarme un poco más, pero el cuerpo técnico me ha brindado su confianza y espero darlo todo desde el primer partido contra Medellín"

Junior tiene jugadores importantes en su nómina, con experiencia nacional e internacional...

"Los referentes como Teófilo Gutiérrez, Miguel Ángel Borja y Sebastián Viera son excelentes personas y me han acogido bien también, espero acoplarme bien a todos dentro del campo"

El debut este año será con Medellín en la Copa Colombia, ¿Qué espera de ese primer partido?

"Es un partido difícil, pero Junior se ha preparado muy bien para afrontar los torneos que se nos vienen y estamos mentalizados de hacer un gran partido allá"

¿Cuáles son los objetivos para este 2021 bajo la dirección técnica de Amaranto Perea?

"Junior pelea siempre el torneo local y ha llegado lejos en torneos internacionales, nos hemos armado para afrontarlos todos y los que llegamos venimos con esa ilusión y ganas de aportar y de ayudar para alcanzar los objetivos. Ojalá podamos darle bastantes títulos a la hinchada del equipo"

Con la salida de Michael Rangel, ¿Usted podría dar una mano en el frente de ataque?

"Son alternativas que las decide el profesor Amaranto, se verá en los entrenamientos y cuando él los vea necesario. En mis inicios fui '9' y no desconozco esa posición"

¿Qué mensaje puede enviarle a la hinchada de Junior?

"Sigan creyendo, las directivas y el profesor han armado un gran equipo, competitivo, tenemos varios jugadores que pueden resolver en cualquier momento. Somos conscientes de que lo primordial son los títulos y venimos a no ser menos de eso"

Por: Néstor Ibarra Ramírez / @Nestoribarraram