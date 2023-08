Jhon Solís, la naciente figura de Nacional que se ilusiona con llegar a la Selección Colombia

En la nómina de Nacional y dentro de las nuevas promociones de la cantera de los 'verdolagas' que se ha venido destacando en el fútbol profesional es el volante Jhon Solís, quien con 18 años ha dejado en evidencia un alto nivel, calidad y técnica con el balón, buena visión y además de eso, un prodigioso despliegue físico. La prensa lo ha destacado y poco a poco se va ganando el reconocimiento de los hinchas del equipo antioqueño.

Es tan bueno su presente, que por el nacido en Guacarí se viene hablando de posibilidades de marcharse el balompié del exterior, como Talleres, de Argentina, que incluso ya habría puesto sobre la mesa una oferta e igualmente de equipo de Inglaterra, según ha trascendido en la prensa en las últimas semanas.

Y este martes, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', entrevistaron a Jhon Solís, se notó aplomado en sus palabras y mostrando que desde ya piensa en grande, de cara a su futuro profesional.

"No es para nada fácil llegar y jugar profesionalmente, pero cuando uno quiere, uno puede. Y claramente hay que trabajar siempre", dijo el vallecaucano, en primera instancia.

De igual manera, el promisorio mediocampista contó su historia en el mundo del balón y la forma en la que llegó a las filas del verde de Antioquia. "Yo a los 15 años salí de Guacarí, me vio allá un veedor de Nacional y me trajo. Ahí ya todo el proceso de la formación en divisiones menores de Nacional, para el año 2020 debuté y ya hasta aquí, en esa historia que se está viviendo".

Gracias a ese buen rendimiento, no han faltado los rumores que lo ubican en la próxima convocatoria de la Selección Colombia de mayores o de la Sub-23. Sobre ese particular, Jhon Solís comentó que "yo estaría feliz de ir a la Selección, vestir los colores de mi país sería un orgullo. Vestir los colores de la Selección me emociona muchísimo, quise hacer los méritos para ir a la Sub-20, pero no se logró. Y jugar los Preolímpicos, clasificar a los Olímpicos sería algo muy bueno".

A pesar de comenzar a tocar la gloria gracias a sus condiciones futbolísticas, el jugador del verde se notó centrado, gracias a la influencia de sus padres y del empresario que lo acompaña en la actualidad.

"Acá en Nacional el que me ayudó fue el 'profe' Alejandro Restrepo, estoy muy agradecido con él, por él debuté, por él comprendo el juego. Me enseñó muchas, buscar los porqué se conduce, se hace un pase y otras cosas más. Yo le quise aprender, quiero seguir aprendiendo, y él fue un maestro para mí", complementó Jhon Solís.

Jhon Solís y las ofertas internacionales que suenan para él

"Escucho rumores, las noticias me han llegado, también las cosas que se dicen, pero debo enfocarme en lo que es importante, estar enfocado en la cancha. Ya hay personas que se encargan de ese tipo de cosas. Así, hay que esperar", dijo Jhon Solís cuando se le mencionaron las opciones de irse al fútbol internacional.