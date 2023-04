Jhon Valencia: “Nacional vs América es el clásico del fútbol colombianos, dos equipos de historia”

Este domingo, en la fecha 14 de la liga del fútbol colombiano 2023-I, Atlético Nacional recibirá al América de Cali, en el estadio Atanasio Girardot, en el duelo que acapara las miradas en el rentado local.

Por eso, y a horas del duelo entre ‘verdolagas’ y ‘escarlatas’, el exjugador Jhon Valencia atendió la llamada de Gol Caracol para hablar de lo que es este clásico del fútbol de nuestro país.

Valencia vistió la camiseta de estos dos equipos grandes de Colombia, y de hecho, con ambos supo lo que fue quedar campeón en la liga.

“Como todos sabemos, es el clásico del fútbol colombiano. Dos equipos grandes con mucha historia, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Los dos equipos vienen muy bien. Creo que América tiene un gran equipo como lo tiene Nacional. Va a ser un gran espectáculo para la gente”, dijo de forma contundente el exjugador en charla con este portal.

Acá más declaraciones de Jhon Valencia:

*Su opinión del América de Cali

“Hoy América es un gran equipo. Línea por línea yo creo que está muy consolidado. En la mitad de la cancha con Portilla tiene el jugador que saca la pelota limpia desde la parte de atrás. Con Carlos Darwin Quintero, con Adrián Ramos Va a ser un partido muy bueno porque ambos tienen grandes plantillas”.

*La exigencia de la hinchada de Atlético Nacional

“La hinchada de Nacional es una de las más exigentes del país. El ADN de Nacional es tratar muy bien a la pelota, jugar muy bien. Y por eso tienen que buscar el resultado positivo. Van de menos a más. Hay que darle chance al profe Autuori y para que consolide el equipo”.

*¿Qué es lo que prima en estos clásicos?

“Ganar y más si es que es el clásico del fútbol colombiano. Con garra, pelear cada pelota como si fuera la última. Así es que se juegan esos clásicos. Y por eso es que van a dar un muy buen espectáculo el día domingo”.

*Los recuerdos en estos clásicos

“Jugando con el América, le dice gol a Nacional, y jugando con Nacional le hice al América. Esas son las dos anécdotas que me quedaron, hacerle gol a los dos grandes equipos. Y agradezco haber pertenecido a la historia de sus grandes equipos. Agradecidos siempre con esas dos instituciones, porque la verdad me trataron muy, pero muy bien”.

*¿Por quién va este domingo?

“Me la pone difícil, dura, pero siempre trato de hacerle fuerza a la ‘mechita’. Siempre me he inclinado más por el América. Pero tengo a Nacional siempre en un status grande, porque es una gran institución”.

*Dorlan Pabón hace recordar como Jhon Valencia le pegaba a la pelota: fuerte

“Hoy se ha perdido un poco en el fútbol colombiano eso de patear al arco. Dorlan Pabón es un mago para pegarle a la pelota. Lo tuve gracias a Dios en Nacional en el 2011. Tiene una gran pegada y de eso se tiene que cuidar a América”.

*¿En qué anda Jhon Valencia?

“Tengo un club deportivo que se llama club deportivo San Valencia, en el barrio de octubre de Medellín. Hoy estoy dedicado a este tema. El fútbol es lo de nosotros. Sí, gracias a Dios estamos sanos, sin ninguna lesión. Y bueno, ya nos toca jugar veteranos. Tenemos una pegadita que no se olvida”.